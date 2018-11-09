النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة": غرامة نصف مليون ريال وشطب السجل والتصفية والتشهير والإبعاد لمدانين بالتستر في الأقمشة والمفروشات بالدمام

"متكي على طويق" .. وصفٌ لصورة تجمع ولي العهد بطفل في حائل

مرتادو التواصل أكّدوا أن تواضع محمد بن سلمان قرّبه من أبناء الوطن

نالت صورة طفل يتكئ على كتف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته إحدى الأسر بحائل، أمس، إعجاب مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي كافة.

واتفق الجميع على أن تواضع ولي العهد، وقربه من جميع أبناء هذا الوطن، جعلا هذا الطفل يستأنس، ويُطلع سموه على صورة "السيلفي" التي التقطها معه، وسط ثناء سموه عليها.

وعلّق الأمير محمد بن نواف آل سعود، على الصورة بعبارة "متكي على طويق"، وهي العبارة التي اتُخذت وصفاً للصورة بوسائل التواصل كافة.

وقال محمد الحربي؛ عبارات تكلّم بها عن الطفل: "أنا متكي على الجبل .. ما يهزه العالم أبد .. كتفك يشيل يا سيدي شالتنا كلنا .. طويق وأجا وسلمى وأنا.. بعين وقلب".

من ناحيته، قال "زاهي": "جزء من طويق متكئ على طويق".

وغرّد سلطان بن شطير؛ ببيت شعرٍ، قاله بحال لسان الطفل، وولي العهد: "الطفل: يا سيدي لو سمحت أصوّر معك سيلفي.. أفاخر به طول عمري وأفتخر وأعتز".

ولي العهد: "تعال صوّر وأنت متكي على كتفي وأسند على شامخٍ مثل طويق ما يهتز".

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى حائل جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"متكي على طويق" .. وصفٌ لصورة تجمع ولي العهد بطفل في حائل
سبق

نالت صورة طفل يتكئ على كتف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته إحدى الأسر بحائل، أمس، إعجاب مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي كافة.

واتفق الجميع على أن تواضع ولي العهد، وقربه من جميع أبناء هذا الوطن، جعلا هذا الطفل يستأنس، ويُطلع سموه على صورة "السيلفي" التي التقطها معه، وسط ثناء سموه عليها.

وعلّق الأمير محمد بن نواف آل سعود، على الصورة بعبارة "متكي على طويق"، وهي العبارة التي اتُخذت وصفاً للصورة بوسائل التواصل كافة.

وقال محمد الحربي؛ عبارات تكلّم بها عن الطفل: "أنا متكي على الجبل .. ما يهزه العالم أبد .. كتفك يشيل يا سيدي شالتنا كلنا .. طويق وأجا وسلمى وأنا.. بعين وقلب".

من ناحيته، قال "زاهي": "جزء من طويق متكئ على طويق".

وغرّد سلطان بن شطير؛ ببيت شعرٍ، قاله بحال لسان الطفل، وولي العهد: "الطفل: يا سيدي لو سمحت أصوّر معك سيلفي.. أفاخر به طول عمري وأفتخر وأعتز".

ولي العهد: "تعال صوّر وأنت متكي على كتفي وأسند على شامخٍ مثل طويق ما يهتز".

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
02:07 PM
اخر تعديل
09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
06:12 PM

"متكي على طويق" .. وصفٌ لصورة تجمع ولي العهد بطفل في حائل

مرتادو التواصل أكّدوا أن تواضع محمد بن سلمان قرّبه من أبناء الوطن

A A A
خالد السليمي - حائل
8
19,979

نالت صورة طفل يتكئ على كتف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته إحدى الأسر بحائل، أمس، إعجاب مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي كافة.

واتفق الجميع على أن تواضع ولي العهد، وقربه من جميع أبناء هذا الوطن، جعلا هذا الطفل يستأنس، ويُطلع سموه على صورة "السيلفي" التي التقطها معه، وسط ثناء سموه عليها.

وعلّق الأمير محمد بن نواف آل سعود، على الصورة بعبارة "متكي على طويق"، وهي العبارة التي اتُخذت وصفاً للصورة بوسائل التواصل كافة.

وقال محمد الحربي؛ عبارات تكلّم بها عن الطفل: "أنا متكي على الجبل .. ما يهزه العالم أبد .. كتفك يشيل يا سيدي شالتنا كلنا .. طويق وأجا وسلمى وأنا.. بعين وقلب".

من ناحيته، قال "زاهي": "جزء من طويق متكئ على طويق".

وغرّد سلطان بن شطير؛ ببيت شعرٍ، قاله بحال لسان الطفل، وولي العهد: "الطفل: يا سيدي لو سمحت أصوّر معك سيلفي.. أفاخر به طول عمري وأفتخر وأعتز".

ولي العهد: "تعال صوّر وأنت متكي على كتفي وأسند على شامخٍ مثل طويق ما يهتز".

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,346
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,617
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,039
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,228

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري
فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة