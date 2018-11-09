"متكي على طويق" .. وصفٌ لصورة تجمع ولي العهد بطفل في حائل

مرتادو التواصل أكّدوا أن تواضع محمد بن سلمان قرّبه من أبناء الوطن

نالت صورة طفل يتكئ على كتف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارته إحدى الأسر بحائل، أمس، إعجاب مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي كافة.

واتفق الجميع على أن تواضع ولي العهد، وقربه من جميع أبناء هذا الوطن، جعلا هذا الطفل يستأنس، ويُطلع سموه على صورة "السيلفي" التي التقطها معه، وسط ثناء سموه عليها.

وعلّق الأمير محمد بن نواف آل سعود، على الصورة بعبارة "متكي على طويق"، وهي العبارة التي اتُخذت وصفاً للصورة بوسائل التواصل كافة.

وقال محمد الحربي؛ عبارات تكلّم بها عن الطفل: "أنا متكي على الجبل .. ما يهزه العالم أبد .. كتفك يشيل يا سيدي شالتنا كلنا .. طويق وأجا وسلمى وأنا.. بعين وقلب".

من ناحيته، قال "زاهي": "جزء من طويق متكئ على طويق".

وغرّد سلطان بن شطير؛ ببيت شعرٍ، قاله بحال لسان الطفل، وولي العهد: "الطفل: يا سيدي لو سمحت أصوّر معك سيلفي.. أفاخر به طول عمري وأفتخر وأعتز".

ولي العهد: "تعال صوّر وأنت متكي على كتفي وأسند على شامخٍ مثل طويق ما يهتز".