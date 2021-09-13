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أمانة مكة تبرم عقديْن للأنظمة الأمنية وآلات التصوير بـ 3.4 مليون ريال

يأتي ذلك في سياق تطوير منظومة الرَّقابة بمرافقها ومباني الإدارات التابعة لها

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقداً مع إحدى الشركات المتخصصة لتوريد وتركيب وصيانة الأنظمة الأمنية بمبنى أمانة العاصمة المقدسة والإدارات الخارجية والبلديات الفرعية بقيمة تجاوزت الـ 900 ألف ريال ولمدة 10 أشهر ميلادية.
كما تم إبرام عقد آخر لتأمين آلات تصوير للأمانة بنظم الإيجار "المرحلة الأولى" بقيمة 2.5 مليون ريال ولمدة 36 شهراً ميلادياً.

ويأتي إبرام هذه العقود في سياق تطوير منظومة الرَّقابة الأمنيِّة بمرافق الأمانة ومباني الإدارات التابعة لها، وتسريع إنجاز المعاملات من خِلال توريد آلات التصوير الحديثة والأجهزة المتطورة ذات المواصفات التقنيِّة العالية؛ لتيسير جميع المهمات الفنيِّة والإداريِّة المنوطة بالأمانة والمساهمة في تطوير أعمالها وخدماتها البلدية.

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أمانة مكة تبرم عقديْن للأنظمة الأمنية وآلات التصوير بـ 3.4 مليون ريال
سبق

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقداً مع إحدى الشركات المتخصصة لتوريد وتركيب وصيانة الأنظمة الأمنية بمبنى أمانة العاصمة المقدسة والإدارات الخارجية والبلديات الفرعية بقيمة تجاوزت الـ 900 ألف ريال ولمدة 10 أشهر ميلادية.
كما تم إبرام عقد آخر لتأمين آلات تصوير للأمانة بنظم الإيجار "المرحلة الأولى" بقيمة 2.5 مليون ريال ولمدة 36 شهراً ميلادياً.

ويأتي إبرام هذه العقود في سياق تطوير منظومة الرَّقابة الأمنيِّة بمرافق الأمانة ومباني الإدارات التابعة لها، وتسريع إنجاز المعاملات من خِلال توريد آلات التصوير الحديثة والأجهزة المتطورة ذات المواصفات التقنيِّة العالية؛ لتيسير جميع المهمات الفنيِّة والإداريِّة المنوطة بالأمانة والمساهمة في تطوير أعمالها وخدماتها البلدية.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
03:02 PM

أمانة مكة تبرم عقديْن للأنظمة الأمنية وآلات التصوير بـ 3.4 مليون ريال

يأتي ذلك في سياق تطوير منظومة الرَّقابة بمرافقها ومباني الإدارات التابعة لها

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقداً مع إحدى الشركات المتخصصة لتوريد وتركيب وصيانة الأنظمة الأمنية بمبنى أمانة العاصمة المقدسة والإدارات الخارجية والبلديات الفرعية بقيمة تجاوزت الـ 900 ألف ريال ولمدة 10 أشهر ميلادية.
كما تم إبرام عقد آخر لتأمين آلات تصوير للأمانة بنظم الإيجار "المرحلة الأولى" بقيمة 2.5 مليون ريال ولمدة 36 شهراً ميلادياً.

ويأتي إبرام هذه العقود في سياق تطوير منظومة الرَّقابة الأمنيِّة بمرافق الأمانة ومباني الإدارات التابعة لها، وتسريع إنجاز المعاملات من خِلال توريد آلات التصوير الحديثة والأجهزة المتطورة ذات المواصفات التقنيِّة العالية؛ لتيسير جميع المهمات الفنيِّة والإداريِّة المنوطة بالأمانة والمساهمة في تطوير أعمالها وخدماتها البلدية.

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