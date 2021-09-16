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"الصحة": تسجيل 85 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 49 خلال الـ24 ساعة الماضية

مجمع الملك فيصل بالطائف يطلق حملة "ثُلث" للتوعية بمرض السمنة

تبدأ 16 سبتمبر ولمدة 3 أيام مزامنةً مع يوم الصيدلي السعودي

قرر مجمع الملك فيصل بالطائف، إطلاق حملة "ثٌلث" للتوعية بمرض السمنة، مزامنةً مع يوم الصيدلي السعودي بالشراكة مع الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي، وحدد المجمع الخميس 16 من سبتمبر الجاري موعداً لتنفيذ الحملة بمركز اللقاح.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، لـ"سبق"، إلى أن الحملة تستمر لمدة ثلاثة أيام من خلال برنامج حافل يستهدف المراجعين القادمين للحصول على لقاح "كورونا"، لافتًا إلى إعداد خطة عمل توعوية شاملة، لإيصال الرسائل المطلوبة إلى المصابين بالسمنة أو من لديهم مرضى مصابين بهذا الأمر.

وأكد أن "السمنة" لا يخفى أضرارها على الصحة العامة، والتعرض إلى الإصابة بالعديد من الأمراض التي قد تؤدي إلى أضرار جسيمة على الأشخاص، ما لم يتم التعامل معها كمرض يجب علاجه.

يُذكر أن الصحة تقوم دائمًا بإطلاق تحذيرات من السمنة ومخاطرها؛ بهدف وقاية المجتمع وحمايتهم من الأمراض المزمنة.

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مجمع الملك فيصل بالطائف يطلق حملة "ثُلث" للتوعية بمرض السمنة
سبق

قرر مجمع الملك فيصل بالطائف، إطلاق حملة "ثٌلث" للتوعية بمرض السمنة، مزامنةً مع يوم الصيدلي السعودي بالشراكة مع الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي، وحدد المجمع الخميس 16 من سبتمبر الجاري موعداً لتنفيذ الحملة بمركز اللقاح.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، لـ"سبق"، إلى أن الحملة تستمر لمدة ثلاثة أيام من خلال برنامج حافل يستهدف المراجعين القادمين للحصول على لقاح "كورونا"، لافتًا إلى إعداد خطة عمل توعوية شاملة، لإيصال الرسائل المطلوبة إلى المصابين بالسمنة أو من لديهم مرضى مصابين بهذا الأمر.

وأكد أن "السمنة" لا يخفى أضرارها على الصحة العامة، والتعرض إلى الإصابة بالعديد من الأمراض التي قد تؤدي إلى أضرار جسيمة على الأشخاص، ما لم يتم التعامل معها كمرض يجب علاجه.

يُذكر أن الصحة تقوم دائمًا بإطلاق تحذيرات من السمنة ومخاطرها؛ بهدف وقاية المجتمع وحمايتهم من الأمراض المزمنة.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
02:48 PM

مجمع الملك فيصل بالطائف يطلق حملة "ثُلث" للتوعية بمرض السمنة

تبدأ 16 سبتمبر ولمدة 3 أيام مزامنةً مع يوم الصيدلي السعودي

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فهد العتيبي - الطائف
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قرر مجمع الملك فيصل بالطائف، إطلاق حملة "ثٌلث" للتوعية بمرض السمنة، مزامنةً مع يوم الصيدلي السعودي بالشراكة مع الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي، وحدد المجمع الخميس 16 من سبتمبر الجاري موعداً لتنفيذ الحملة بمركز اللقاح.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، لـ"سبق"، إلى أن الحملة تستمر لمدة ثلاثة أيام من خلال برنامج حافل يستهدف المراجعين القادمين للحصول على لقاح "كورونا"، لافتًا إلى إعداد خطة عمل توعوية شاملة، لإيصال الرسائل المطلوبة إلى المصابين بالسمنة أو من لديهم مرضى مصابين بهذا الأمر.

وأكد أن "السمنة" لا يخفى أضرارها على الصحة العامة، والتعرض إلى الإصابة بالعديد من الأمراض التي قد تؤدي إلى أضرار جسيمة على الأشخاص، ما لم يتم التعامل معها كمرض يجب علاجه.

يُذكر أن الصحة تقوم دائمًا بإطلاق تحذيرات من السمنة ومخاطرها؛ بهدف وقاية المجتمع وحمايتهم من الأمراض المزمنة.

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