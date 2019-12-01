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خالد عسيري يهنئ خادم الحرمين بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة

أشاد بتطور القطاع الصحي في عهد القيادة الرشيدة

رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتَيْ عسير ونجران، خالد بن عائض عسيري، باسمه، نيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات الشؤون الصحية في المنطقتين؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفطه الله ورعاه- بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لتوليه -أيده الله- مقاليد الحكم، مجددين الوفاء والولاء والسمع والطاعة.

وقال "العسيري": إن هذه المناسبة العزيزة تأتي ووطننا الغالي يرفلُ بثياب العزة والرخاء وتلاحم الشعب والقيادة، تحت راية المملكة العربية السعودية، بقيادة حكيمة تضع مصلحة المواطن في أولويات اهتمامها؛ لتحقيق التنمية المطلوبة في كل المجالات ورغد العيش وفق استقرار اقتصادي وتنمية شاملة.

ونوه إلى الإنجازات العظيمة التي سطّرها المجد وسيخلدها التاريخ محليًّا وعربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا، والتي تسجل بمداد من ذهب وبمشاعر الفخر والاعتزاز والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله ورعاهما- فالمملكة تزداد عزًّا وشموخًا وازدهارًا ورخاءً، في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية وغيرها.

وتابع: "تشهد المملكة العربية السعودية، اليوم، ورشة عمل ضخمة؛ حيث يعيش وطننا تنميةً لا تتوقف ورخاءً مستمرًّا وأمنًا وارفًا، في ظل إصلاحات مستمرة وتحديث وإعادة هيكلة للعديد من أجهزة الدولة ومحاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، كما يسير وطننا في ظل قيادتنا الرشيدة نحو مستقبل مشرق رسمت ملامحه رؤية المملكة 2030".

وقال: "حظي القطاع الصحي في عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بدعم كبير ومتواصل؛ ولعل ما يصرف من ميزانيات ضخمة على القطاع الصحي لَدليلٌ على الاهتمام الكبير الذي توليه هذه القيادة الرشيدة بصحة الإنسان ليبقى عضوًا فعالًا في مجتمعه يخدم وطنه وهو في أتمّ صحة وعافية".

وسأل في ختام كلمته، المولى -عز وجل- أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحدود.

مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتَيْ عسير ونجران الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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خالد عسيري يهنئ خادم الحرمين بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة
سبق

رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتَيْ عسير ونجران، خالد بن عائض عسيري، باسمه، نيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات الشؤون الصحية في المنطقتين؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفطه الله ورعاه- بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لتوليه -أيده الله- مقاليد الحكم، مجددين الوفاء والولاء والسمع والطاعة.

وقال "العسيري": إن هذه المناسبة العزيزة تأتي ووطننا الغالي يرفلُ بثياب العزة والرخاء وتلاحم الشعب والقيادة، تحت راية المملكة العربية السعودية، بقيادة حكيمة تضع مصلحة المواطن في أولويات اهتمامها؛ لتحقيق التنمية المطلوبة في كل المجالات ورغد العيش وفق استقرار اقتصادي وتنمية شاملة.

ونوه إلى الإنجازات العظيمة التي سطّرها المجد وسيخلدها التاريخ محليًّا وعربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا، والتي تسجل بمداد من ذهب وبمشاعر الفخر والاعتزاز والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله ورعاهما- فالمملكة تزداد عزًّا وشموخًا وازدهارًا ورخاءً، في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية وغيرها.

وتابع: "تشهد المملكة العربية السعودية، اليوم، ورشة عمل ضخمة؛ حيث يعيش وطننا تنميةً لا تتوقف ورخاءً مستمرًّا وأمنًا وارفًا، في ظل إصلاحات مستمرة وتحديث وإعادة هيكلة للعديد من أجهزة الدولة ومحاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، كما يسير وطننا في ظل قيادتنا الرشيدة نحو مستقبل مشرق رسمت ملامحه رؤية المملكة 2030".

وقال: "حظي القطاع الصحي في عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بدعم كبير ومتواصل؛ ولعل ما يصرف من ميزانيات ضخمة على القطاع الصحي لَدليلٌ على الاهتمام الكبير الذي توليه هذه القيادة الرشيدة بصحة الإنسان ليبقى عضوًا فعالًا في مجتمعه يخدم وطنه وهو في أتمّ صحة وعافية".

وسأل في ختام كلمته، المولى -عز وجل- أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحدود.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
07:47 PM

خالد عسيري يهنئ خادم الحرمين بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة

أشاد بتطور القطاع الصحي في عهد القيادة الرشيدة

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بندر آل عوض - عسير
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رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتَيْ عسير ونجران، خالد بن عائض عسيري، باسمه، نيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات الشؤون الصحية في المنطقتين؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفطه الله ورعاه- بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لتوليه -أيده الله- مقاليد الحكم، مجددين الوفاء والولاء والسمع والطاعة.

وقال "العسيري": إن هذه المناسبة العزيزة تأتي ووطننا الغالي يرفلُ بثياب العزة والرخاء وتلاحم الشعب والقيادة، تحت راية المملكة العربية السعودية، بقيادة حكيمة تضع مصلحة المواطن في أولويات اهتمامها؛ لتحقيق التنمية المطلوبة في كل المجالات ورغد العيش وفق استقرار اقتصادي وتنمية شاملة.

ونوه إلى الإنجازات العظيمة التي سطّرها المجد وسيخلدها التاريخ محليًّا وعربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا، والتي تسجل بمداد من ذهب وبمشاعر الفخر والاعتزاز والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله ورعاهما- فالمملكة تزداد عزًّا وشموخًا وازدهارًا ورخاءً، في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية وغيرها.

وتابع: "تشهد المملكة العربية السعودية، اليوم، ورشة عمل ضخمة؛ حيث يعيش وطننا تنميةً لا تتوقف ورخاءً مستمرًّا وأمنًا وارفًا، في ظل إصلاحات مستمرة وتحديث وإعادة هيكلة للعديد من أجهزة الدولة ومحاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، كما يسير وطننا في ظل قيادتنا الرشيدة نحو مستقبل مشرق رسمت ملامحه رؤية المملكة 2030".

وقال: "حظي القطاع الصحي في عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بدعم كبير ومتواصل؛ ولعل ما يصرف من ميزانيات ضخمة على القطاع الصحي لَدليلٌ على الاهتمام الكبير الذي توليه هذه القيادة الرشيدة بصحة الإنسان ليبقى عضوًا فعالًا في مجتمعه يخدم وطنه وهو في أتمّ صحة وعافية".

وسأل في ختام كلمته، المولى -عز وجل- أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحدود.

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