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45 عاماً لم تقر لأمها عين.. لغز اختفاء "مريم" يجلب قصتها.. مناشدة ورواية أخت

فُقدت بعد 3 أيام من ولادتها بمستشفى الشميسي.. وتطاول بين حضانة ودار رعاية

جددت أم مريم المكلومة، مناشدتها عبر "سبق"، بالبحث عن ابنتها المفقودة؛ بعد 45 عاماً لم تقر لها عين أو يرف لها جفن متعلقة كالغريق بقشة؛ لعل أن يزف لها أحد البشارة بالتعرف على ابنتها.

وتقول ابنتها جواهر الحريقي لـ"سبق": "بدأت معاناة والدتي بعد أن أنجبت ابنتين توأمين قبل 45 عاماً في 1396/07/15 بمستشفى الشميسي؛ حيث تمت الولادة بشكل طبيعي، وأخبروا أمي بموعد خروجها من المستشفى ثاني يوم من الولادة، وطلبت منها الممرضة إبقاء إحدى ابنتيها واسمها (مريم) بسبب حالتها الصحية، ويتوجب بقاؤها في المستشفى كما قالت الممرضة".

وأضافت: "خرجت أمي في الموعد المحدد وراجعت المستشفى في اليوم التالي لرضاعة أختي مريم وبعد الرضاعة تعبت أختي التوأم الثانية (سارة) وذهبت بها إلى المستشفى بسبب مشاكل صدرية وتراجع مستشفى آخر لأخذ أكسجين".

وأردفت: "انقطعت أمي عن شقيقتي الأولى (سارة) بسبب مراجعاتها بأختي المريضة، وبعد أيام عادت أمي ورجعت إلى مستشفى الشميسي لأخذ ابنتها من حضانة المستشفى حسب المتعارف عليه، وهنا بدأت القصة التي لم تنتهِ إذ لم تجد ابنتها في الحضانة وبحثت أمي بمساعدة الممرضة ولم تجدها".

وتابعت: "عادت الممرضة وأخبرتها أنها لم تجد ابنتها وبعد بحث وتقصّ عن أختي وتفتيش أساور الأطفال الموجودين في الحضانة كان الرد أن ابنتك ماتت، مما تسبب في انهيار أمي ودخولها في نوبة بكاء، توجهنا إلى ثلاجة الموتى والبحث في سجلات الأموات ولم نعثر على أي اسم لطفل باسم أمي أو أبي".

وقالت: "عدنا إلى الحضانة مرة أخرى إلا أننا تفاجأنا بوجود ممرضة من جنسية عربية كانت قاسية في تعاملها مع أمي، وقامت بدفعها والصراخ في وجهها وأغلقت باب الحضانة في وجه أمي".

وتابعت: "تجدد لدينا الأمل مرة أخرى عندما قالت لنا إحدى النساء أنه توجد بنت في دار الرعاية تشبه لوالدتي، فذهبت أمي إلى دار الرعاية، فما كان من المسؤولة إلا أن قامت هي الأخرى بوصف أمي بعبارات غير لائقة، متهمة إياها بأنها قطة والقطة لا ترمي عيالها، وأن ابنتها عند حرمة أخرى تنفق عليها، فهل تدفعين ما خسرته على ابنتك لتعود إليك؟ وقامت بطرد أمي".

وبينت: "رفعنا خطاب بحث وتقصّ من قسم شرطة الديرة إلى مستشفى الملك سعود وإلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وأتانا الرد بأنه لا يوجد رد من مستشفى الشميسي، ولا من الرعاية".

وجددت الأخت والأم مناشدتهما، عبر "سبق"، لولاة الأمر لمساعدتها في كشف غموض وسر اختفاء ابنتها منذ 45 عاماً، وكلها ثقة بإمكانات وقدرات الجهات الحكومية في بلاد الحرمين الشريفين في حل هذا اللغز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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45 عاماً لم تقر لأمها عين.. لغز اختفاء "مريم" يجلب قصتها.. مناشدة ورواية أخت
سبق

جددت أم مريم المكلومة، مناشدتها عبر "سبق"، بالبحث عن ابنتها المفقودة؛ بعد 45 عاماً لم تقر لها عين أو يرف لها جفن متعلقة كالغريق بقشة؛ لعل أن يزف لها أحد البشارة بالتعرف على ابنتها.

وتقول ابنتها جواهر الحريقي لـ"سبق": "بدأت معاناة والدتي بعد أن أنجبت ابنتين توأمين قبل 45 عاماً في 1396/07/15 بمستشفى الشميسي؛ حيث تمت الولادة بشكل طبيعي، وأخبروا أمي بموعد خروجها من المستشفى ثاني يوم من الولادة، وطلبت منها الممرضة إبقاء إحدى ابنتيها واسمها (مريم) بسبب حالتها الصحية، ويتوجب بقاؤها في المستشفى كما قالت الممرضة".

وأضافت: "خرجت أمي في الموعد المحدد وراجعت المستشفى في اليوم التالي لرضاعة أختي مريم وبعد الرضاعة تعبت أختي التوأم الثانية (سارة) وذهبت بها إلى المستشفى بسبب مشاكل صدرية وتراجع مستشفى آخر لأخذ أكسجين".

وأردفت: "انقطعت أمي عن شقيقتي الأولى (سارة) بسبب مراجعاتها بأختي المريضة، وبعد أيام عادت أمي ورجعت إلى مستشفى الشميسي لأخذ ابنتها من حضانة المستشفى حسب المتعارف عليه، وهنا بدأت القصة التي لم تنتهِ إذ لم تجد ابنتها في الحضانة وبحثت أمي بمساعدة الممرضة ولم تجدها".

وتابعت: "عادت الممرضة وأخبرتها أنها لم تجد ابنتها وبعد بحث وتقصّ عن أختي وتفتيش أساور الأطفال الموجودين في الحضانة كان الرد أن ابنتك ماتت، مما تسبب في انهيار أمي ودخولها في نوبة بكاء، توجهنا إلى ثلاجة الموتى والبحث في سجلات الأموات ولم نعثر على أي اسم لطفل باسم أمي أو أبي".

وقالت: "عدنا إلى الحضانة مرة أخرى إلا أننا تفاجأنا بوجود ممرضة من جنسية عربية كانت قاسية في تعاملها مع أمي، وقامت بدفعها والصراخ في وجهها وأغلقت باب الحضانة في وجه أمي".

وتابعت: "تجدد لدينا الأمل مرة أخرى عندما قالت لنا إحدى النساء أنه توجد بنت في دار الرعاية تشبه لوالدتي، فذهبت أمي إلى دار الرعاية، فما كان من المسؤولة إلا أن قامت هي الأخرى بوصف أمي بعبارات غير لائقة، متهمة إياها بأنها قطة والقطة لا ترمي عيالها، وأن ابنتها عند حرمة أخرى تنفق عليها، فهل تدفعين ما خسرته على ابنتك لتعود إليك؟ وقامت بطرد أمي".

وبينت: "رفعنا خطاب بحث وتقصّ من قسم شرطة الديرة إلى مستشفى الملك سعود وإلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وأتانا الرد بأنه لا يوجد رد من مستشفى الشميسي، ولا من الرعاية".

وجددت الأخت والأم مناشدتهما، عبر "سبق"، لولاة الأمر لمساعدتها في كشف غموض وسر اختفاء ابنتها منذ 45 عاماً، وكلها ثقة بإمكانات وقدرات الجهات الحكومية في بلاد الحرمين الشريفين في حل هذا اللغز.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
02:52 PM

45 عاماً لم تقر لأمها عين.. لغز اختفاء "مريم" يجلب قصتها.. مناشدة ورواية أخت

فُقدت بعد 3 أيام من ولادتها بمستشفى الشميسي.. وتطاول بين حضانة ودار رعاية

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أحمد العبدالله - الرياض
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9,806

جددت أم مريم المكلومة، مناشدتها عبر "سبق"، بالبحث عن ابنتها المفقودة؛ بعد 45 عاماً لم تقر لها عين أو يرف لها جفن متعلقة كالغريق بقشة؛ لعل أن يزف لها أحد البشارة بالتعرف على ابنتها.

وتقول ابنتها جواهر الحريقي لـ"سبق": "بدأت معاناة والدتي بعد أن أنجبت ابنتين توأمين قبل 45 عاماً في 1396/07/15 بمستشفى الشميسي؛ حيث تمت الولادة بشكل طبيعي، وأخبروا أمي بموعد خروجها من المستشفى ثاني يوم من الولادة، وطلبت منها الممرضة إبقاء إحدى ابنتيها واسمها (مريم) بسبب حالتها الصحية، ويتوجب بقاؤها في المستشفى كما قالت الممرضة".

وأضافت: "خرجت أمي في الموعد المحدد وراجعت المستشفى في اليوم التالي لرضاعة أختي مريم وبعد الرضاعة تعبت أختي التوأم الثانية (سارة) وذهبت بها إلى المستشفى بسبب مشاكل صدرية وتراجع مستشفى آخر لأخذ أكسجين".

وأردفت: "انقطعت أمي عن شقيقتي الأولى (سارة) بسبب مراجعاتها بأختي المريضة، وبعد أيام عادت أمي ورجعت إلى مستشفى الشميسي لأخذ ابنتها من حضانة المستشفى حسب المتعارف عليه، وهنا بدأت القصة التي لم تنتهِ إذ لم تجد ابنتها في الحضانة وبحثت أمي بمساعدة الممرضة ولم تجدها".

وتابعت: "عادت الممرضة وأخبرتها أنها لم تجد ابنتها وبعد بحث وتقصّ عن أختي وتفتيش أساور الأطفال الموجودين في الحضانة كان الرد أن ابنتك ماتت، مما تسبب في انهيار أمي ودخولها في نوبة بكاء، توجهنا إلى ثلاجة الموتى والبحث في سجلات الأموات ولم نعثر على أي اسم لطفل باسم أمي أو أبي".

وقالت: "عدنا إلى الحضانة مرة أخرى إلا أننا تفاجأنا بوجود ممرضة من جنسية عربية كانت قاسية في تعاملها مع أمي، وقامت بدفعها والصراخ في وجهها وأغلقت باب الحضانة في وجه أمي".

وتابعت: "تجدد لدينا الأمل مرة أخرى عندما قالت لنا إحدى النساء أنه توجد بنت في دار الرعاية تشبه لوالدتي، فذهبت أمي إلى دار الرعاية، فما كان من المسؤولة إلا أن قامت هي الأخرى بوصف أمي بعبارات غير لائقة، متهمة إياها بأنها قطة والقطة لا ترمي عيالها، وأن ابنتها عند حرمة أخرى تنفق عليها، فهل تدفعين ما خسرته على ابنتك لتعود إليك؟ وقامت بطرد أمي".

وبينت: "رفعنا خطاب بحث وتقصّ من قسم شرطة الديرة إلى مستشفى الملك سعود وإلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وأتانا الرد بأنه لا يوجد رد من مستشفى الشميسي، ولا من الرعاية".

وجددت الأخت والأم مناشدتهما، عبر "سبق"، لولاة الأمر لمساعدتها في كشف غموض وسر اختفاء ابنتها منذ 45 عاماً، وكلها ثقة بإمكانات وقدرات الجهات الحكومية في بلاد الحرمين الشريفين في حل هذا اللغز.

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