السودان: انخفاض الإصابات بكورونا إلى 22 حالة مقابل 33 في اليوم السابق

أعلنت وزارة الصحة السودانية، فجر اليوم الخميس، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، في انخفاض عن حصيلة اليوم السابق التي بلغت 33 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الحالات الجديدة سُجلت في ولاية الخرطوم، وأن معظمها ناجم عن مخالطة لحالات مؤكدة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 163 حالة، و13 وفاة و14 حالة شفاء.