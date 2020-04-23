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السودان: انخفاض الإصابات بكورونا إلى 22 حالة مقابل 33 في اليوم السابق

أعلنت وزارة الصحة السودانية، فجر اليوم الخميس، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، في انخفاض عن حصيلة اليوم السابق التي بلغت 33 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الحالات الجديدة سُجلت في ولاية الخرطوم، وأن معظمها ناجم عن مخالطة لحالات مؤكدة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 163 حالة، و13 وفاة و14 حالة شفاء.

السودان فيروس كورونا الجديد

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السودان: انخفاض الإصابات بكورونا إلى 22 حالة مقابل 33 في اليوم السابق
سبق

أعلنت وزارة الصحة السودانية، فجر اليوم الخميس، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، في انخفاض عن حصيلة اليوم السابق التي بلغت 33 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الحالات الجديدة سُجلت في ولاية الخرطوم، وأن معظمها ناجم عن مخالطة لحالات مؤكدة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 163 حالة، و13 وفاة و14 حالة شفاء.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
08:59 AM

السودان: انخفاض الإصابات بكورونا إلى 22 حالة مقابل 33 في اليوم السابق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة السودانية، فجر اليوم الخميس، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، في انخفاض عن حصيلة اليوم السابق التي بلغت 33 حالة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الحالات الجديدة سُجلت في ولاية الخرطوم، وأن معظمها ناجم عن مخالطة لحالات مؤكدة.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الوباء إلى 163 حالة، و13 وفاة و14 حالة شفاء.

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