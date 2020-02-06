لندن تعلن إصابة ثالثة بـفيروس "كورونا"

العدوى انتقلت خارج الأراضي البريطانية

أكدت وزارة الصحة البريطانية، اليوم، وجود حالة إصابة ثالثة بفيروس كورونا.



وأوضح كبير الأطباء البريطانيين، بروفيسور كريس ويتي، أن العدوى انتقلت للشخص المصاب خارج الأراضي البريطانية، دون إيراد تفاصيل أكثر عن الحالة.



يأتي هذا مع إصدار الحكومة البريطانية مؤخرًا تعميمًا لجميع رعاياها، دعت من خلاله إلى مغادرة الصين وعدم السفر إلى هناك إلا في حالات الضرورة؛ لتجنب الإصابة بالمرض.