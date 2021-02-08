يُذكر أن الأكاديمية استفاد من برامجها التدريبية أكثر من 54 ألف متدرب.

جاء ذلك عقب نيلها 46 صوتاً من إجمالي أصوات الدول الأعضاء ما يعكس حجم الثقة في مخرجاتها المتميزة.

المنظمة الدولية تجدد عضوية الأكاديمية السعودية للطيران لـ3 سنوات عبدالله الراجحي سبق 2021-02-08 جدّدت المنظمة الدولية للطيران المدني عضوية الأكاديمية السعودية للطيران المدني @SACA_SA بمجلس التدريب العالمي للطيران التابع لـ"الإيكاو" لمدة ثلاث سنوات. جاء ذلك عقب نيلها 46 صوتاً من إجمالي أصوات الدول الأعضاء ما يعكس حجم الثقة في مخرجاتها المتميزة. يُذكر أن الأكاديمية استفاد من برامجها التدريبية أكثر من 54 ألف متدرب.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442 03:13 PM

المنظمة الدولية تجدد عضوية الأكاديمية السعودية للطيران لـ3 سنوات عقب حصولها على 46 صوتًا من إجمالي أصوات الدول الأعضاء





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جدّدت المنظمة الدولية للطيران المدني عضوية الأكاديمية السعودية للطيران المدني @SACA_SA بمجلس التدريب العالمي للطيران التابع لـ"الإيكاو" لمدة ثلاث سنوات.

جاء ذلك عقب نيلها 46 صوتاً من إجمالي أصوات الدول الأعضاء ما يعكس حجم الثقة في مخرجاتها المتميزة.

يُذكر أن الأكاديمية استفاد من برامجها التدريبية أكثر من 54 ألف متدرب.