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"الشهري" يحصل على ماجستير المناهج

حصل عبدالله سابر مشبب القشيري الشهري، أحد منسوبي الإدارة للتعليم بمنطقة نحران، على درجة الماجستير من جامعة بيشة.

وقد نال "الشهري" هذه الدرجة العلمية بتقدير "امتياز" مع مرتبة الشرف في تخصص المناهج وطرق التدريس.

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"الشهري" يحصل على ماجستير المناهج
سبق

حصل عبدالله سابر مشبب القشيري الشهري، أحد منسوبي الإدارة للتعليم بمنطقة نحران، على درجة الماجستير من جامعة بيشة.

وقد نال "الشهري" هذه الدرجة العلمية بتقدير "امتياز" مع مرتبة الشرف في تخصص المناهج وطرق التدريس.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
03:23 PM

"الشهري" يحصل على ماجستير المناهج

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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حصل عبدالله سابر مشبب القشيري الشهري، أحد منسوبي الإدارة للتعليم بمنطقة نحران، على درجة الماجستير من جامعة بيشة.

وقد نال "الشهري" هذه الدرجة العلمية بتقدير "امتياز" مع مرتبة الشرف في تخصص المناهج وطرق التدريس.

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