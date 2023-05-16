"الشهري" يحصل على ماجستير المناهج

حصل عبدالله سابر مشبب القشيري الشهري، أحد منسوبي الإدارة للتعليم بمنطقة نحران، على درجة الماجستير من جامعة بيشة.
وقد نال "الشهري" هذه الدرجة العلمية بتقدير "امتياز" مع مرتبة الشرف في تخصص المناهج وطرق التدريس.
حصل عبدالله سابر مشبب القشيري الشهري، أحد منسوبي الإدارة للتعليم بمنطقة نحران، على درجة الماجستير من جامعة بيشة.
وقد نال "الشهري" هذه الدرجة العلمية بتقدير "امتياز" مع مرتبة الشرف في تخصص المناهج وطرق التدريس.
حصل عبدالله سابر مشبب القشيري الشهري، أحد منسوبي الإدارة للتعليم بمنطقة نحران، على درجة الماجستير من جامعة بيشة.
وقد نال "الشهري" هذه الدرجة العلمية بتقدير "امتياز" مع مرتبة الشرف في تخصص المناهج وطرق التدريس.
حصل عبدالله سابر مشبب القشيري الشهري، أحد منسوبي الإدارة للتعليم بمنطقة نحران، على درجة الماجستير من جامعة بيشة.
وقد نال "الشهري" هذه الدرجة العلمية بتقدير "امتياز" مع مرتبة الشرف في تخصص المناهج وطرق التدريس.