صرح المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام، أن مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي، قام بإجراء لقاء قصير مع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، للحديث عن لقاح فيروس #كورونا، أجاب فيه عن التساؤلات وفند الشائعات غير العلمية. وأكد وزير الصحة أنه بادر لأخذ اللقاح وهو مطمئن تمامًا إلى سلامته، مذكرًا بأن اللقاحات أنقذت البشرية من شرور الأوبئة عبر التاريخ.

بالفيديو.. وزير الصحة يجيب عن التساؤلات حول لقاح كورونا ويفند الشائعات غير العلمية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-18 صرح المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام، أن مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي، قام بإجراء لقاء قصير مع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، للحديث عن لقاح فيروس #كورونا، أجاب فيه عن التساؤلات وفند الشائعات غير العلمية.

وأكد وزير الصحة أنه بادر لأخذ اللقاح وهو مطمئن تمامًا إلى سلامته، مذكرًا بأن اللقاحات أنقذت البشرية من شرور الأوبئة عبر التاريخ.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442 04:01 PM

اخر تعديل 18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442 05:29 PM

بالفيديو.. وزير الصحة يجيب عن التساؤلات حول لقاح كورونا ويفند الشائعات غير العلمية أكد أنه بادر لأخذ اللقاح وهو مطمئن تمامًا إلى سلامته





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صرح المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام، أن مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي، قام بإجراء لقاء قصير مع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، للحديث عن لقاح فيروس #كورونا، أجاب فيه عن التساؤلات وفند الشائعات غير العلمية.

وأكد وزير الصحة أنه بادر لأخذ اللقاح وهو مطمئن تمامًا إلى سلامته، مذكرًا بأن اللقاحات أنقذت البشرية من شرور الأوبئة عبر التاريخ.