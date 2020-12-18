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"الصحة": تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 208 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالفيديو.. وزير الصحة يجيب عن التساؤلات حول لقاح كورونا ويفند الشائعات غير العلمية

أكد أنه بادر لأخذ اللقاح وهو مطمئن تمامًا إلى سلامته

صرح المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام، أن مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي، قام بإجراء لقاء قصير مع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، للحديث عن لقاح فيروس #كورونا، أجاب فيه عن التساؤلات وفند الشائعات غير العلمية.
وأكد وزير الصحة أنه بادر لأخذ اللقاح وهو مطمئن تمامًا إلى سلامته، مذكرًا بأن اللقاحات أنقذت البشرية من شرور الأوبئة عبر التاريخ.

وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. وزير الصحة يجيب عن التساؤلات حول لقاح كورونا ويفند الشائعات غير العلمية
سبق

صرح المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام، أن مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي، قام بإجراء لقاء قصير مع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، للحديث عن لقاح فيروس #كورونا، أجاب فيه عن التساؤلات وفند الشائعات غير العلمية.
وأكد وزير الصحة أنه بادر لأخذ اللقاح وهو مطمئن تمامًا إلى سلامته، مذكرًا بأن اللقاحات أنقذت البشرية من شرور الأوبئة عبر التاريخ.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
04:01 PM
اخر تعديل
18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
05:29 PM

بالفيديو.. وزير الصحة يجيب عن التساؤلات حول لقاح كورونا ويفند الشائعات غير العلمية

أكد أنه بادر لأخذ اللقاح وهو مطمئن تمامًا إلى سلامته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,446

صرح المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام، أن مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي، قام بإجراء لقاء قصير مع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، للحديث عن لقاح فيروس #كورونا، أجاب فيه عن التساؤلات وفند الشائعات غير العلمية.
وأكد وزير الصحة أنه بادر لأخذ اللقاح وهو مطمئن تمامًا إلى سلامته، مذكرًا بأن اللقاحات أنقذت البشرية من شرور الأوبئة عبر التاريخ.

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