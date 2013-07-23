"كبار العلماء": حكومة خادم الحرمين بذلت جهوداً عظيمة لإنجاح الحج

ثمّنت الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع الوضع الصحي للجائحة

أشادت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالجهود العظيمة التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لإنجاح حج هذا العام 1442هـ، في ظل ما يشهده العالم من جائحة كورونا، وما اتخذته حكومة المملكة من إجراءات احترازية للتعامل مع الوضع الصحي للجائحة في موسم حج هذا العام.

وقالت: لقد تكللت هذه الجهود بإقامة شعيرة الحج في ظروف آمنة وصحية، مما يستدعي شكر الله تعالى، ثم شكر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.