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"كبار العلماء": حكومة خادم الحرمين بذلت جهوداً عظيمة لإنجاح الحج

ثمّنت الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع الوضع الصحي للجائحة

أشادت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالجهود العظيمة التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لإنجاح حج هذا العام 1442هـ، في ظل ما يشهده العالم من جائحة كورونا، وما اتخذته حكومة المملكة من إجراءات احترازية للتعامل مع الوضع الصحي للجائحة في موسم حج هذا العام.

وقالت: لقد تكللت هذه الجهود بإقامة شعيرة الحج في ظروف آمنة وصحية، مما يستدعي شكر الله تعالى، ثم شكر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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"كبار العلماء": حكومة خادم الحرمين بذلت جهوداً عظيمة لإنجاح الحج
سبق

أشادت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالجهود العظيمة التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لإنجاح حج هذا العام 1442هـ، في ظل ما يشهده العالم من جائحة كورونا، وما اتخذته حكومة المملكة من إجراءات احترازية للتعامل مع الوضع الصحي للجائحة في موسم حج هذا العام.

وقالت: لقد تكللت هذه الجهود بإقامة شعيرة الحج في ظروف آمنة وصحية، مما يستدعي شكر الله تعالى، ثم شكر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
02:23 PM

"كبار العلماء": حكومة خادم الحرمين بذلت جهوداً عظيمة لإنجاح الحج

ثمّنت الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع الوضع الصحي للجائحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أشادت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالجهود العظيمة التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لإنجاح حج هذا العام 1442هـ، في ظل ما يشهده العالم من جائحة كورونا، وما اتخذته حكومة المملكة من إجراءات احترازية للتعامل مع الوضع الصحي للجائحة في موسم حج هذا العام.

وقالت: لقد تكللت هذه الجهود بإقامة شعيرة الحج في ظروف آمنة وصحية، مما يستدعي شكر الله تعالى، ثم شكر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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