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مياه أمطار بيش وتجمعات المياه .. فتحات تصريف عاجزة ومطالبات بالحل

البلاغات والمشاهد متكررة بلا علاج.. وتساؤلات حول مكمن الخلل

ملأت تجمعات مياه الأمطار شوارع وأحياء بيش، حتى في ظل وجود تمديدات لتصريف مياه الأمطار في بعض تلك المواقع وسط تساؤلات عن مكمن الخلل .
وشهدت محافظة بيش اليوم، أمطارًا غزيرة إلى متوسطة منذ وقت مبكر شملت أرجاء المحافظة وسالت على إثرها سيول الأودية والشعاب .
ورصدت سبق صورًا من محافظة بيش تبين تجمعات المياه في الطرقات والأحياء وسط مطالبات بمنع تكرارها واستغراب من تكرارها رغم البلاغات المتكررة موسميًا وتحديدًا تجمعات الطريق الدولي فوق جسر وادي بيش باتجاه المحافظة .

وتوضح عدد من المشاهد الواقعية وجود فتحات التصريف ولكنه لم تنجح في المعالجة السريعة، وكذلك وجود بعضها بمواقع وميول معاكس لمواقع التجمعات مما يؤخر عملية الشفط من الشوارع .
وطالب أهالي الأحياء السكنية بالمحافظة باستكمال تمديدات تصريف مياه الأمطار لتشمل كافة الأحياء والقرى.

أمطار بيش محافظة بيش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مياه أمطار بيش وتجمعات المياه .. فتحات تصريف عاجزة ومطالبات بالحل
سبق

ملأت تجمعات مياه الأمطار شوارع وأحياء بيش، حتى في ظل وجود تمديدات لتصريف مياه الأمطار في بعض تلك المواقع وسط تساؤلات عن مكمن الخلل .
وشهدت محافظة بيش اليوم، أمطارًا غزيرة إلى متوسطة منذ وقت مبكر شملت أرجاء المحافظة وسالت على إثرها سيول الأودية والشعاب .
ورصدت سبق صورًا من محافظة بيش تبين تجمعات المياه في الطرقات والأحياء وسط مطالبات بمنع تكرارها واستغراب من تكرارها رغم البلاغات المتكررة موسميًا وتحديدًا تجمعات الطريق الدولي فوق جسر وادي بيش باتجاه المحافظة .

وتوضح عدد من المشاهد الواقعية وجود فتحات التصريف ولكنه لم تنجح في المعالجة السريعة، وكذلك وجود بعضها بمواقع وميول معاكس لمواقع التجمعات مما يؤخر عملية الشفط من الشوارع .
وطالب أهالي الأحياء السكنية بالمحافظة باستكمال تمديدات تصريف مياه الأمطار لتشمل كافة الأحياء والقرى.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
03:08 PM

مياه أمطار بيش وتجمعات المياه .. فتحات تصريف عاجزة ومطالبات بالحل

البلاغات والمشاهد متكررة بلا علاج.. وتساؤلات حول مكمن الخلل

A A A
محمد المواسي - جازان
0
316

ملأت تجمعات مياه الأمطار شوارع وأحياء بيش، حتى في ظل وجود تمديدات لتصريف مياه الأمطار في بعض تلك المواقع وسط تساؤلات عن مكمن الخلل .
وشهدت محافظة بيش اليوم، أمطارًا غزيرة إلى متوسطة منذ وقت مبكر شملت أرجاء المحافظة وسالت على إثرها سيول الأودية والشعاب .
ورصدت سبق صورًا من محافظة بيش تبين تجمعات المياه في الطرقات والأحياء وسط مطالبات بمنع تكرارها واستغراب من تكرارها رغم البلاغات المتكررة موسميًا وتحديدًا تجمعات الطريق الدولي فوق جسر وادي بيش باتجاه المحافظة .

وتوضح عدد من المشاهد الواقعية وجود فتحات التصريف ولكنه لم تنجح في المعالجة السريعة، وكذلك وجود بعضها بمواقع وميول معاكس لمواقع التجمعات مما يؤخر عملية الشفط من الشوارع .
وطالب أهالي الأحياء السكنية بالمحافظة باستكمال تمديدات تصريف مياه الأمطار لتشمل كافة الأحياء والقرى.

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