النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أخضر الشاطئية يواجه منتخب مصر.. خلال معسكر ينبع

تحضيراً للبطولة الخليجية في البحرين

يفتتح المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية مباريات الودية الدولية أمام نظيره المصري في الفترة من 18-23 ديسمبر الجاري، ضمن معسكره الحالي المقام في مدينة ينبع الصناعية والمستمر حتى 25 ديسمبر الجاري.

وتأتي الوديات استعداداً لمشاركة "الأخضر" في البطولة الخليجية التي ستقام في العاصمة البحرينية خلال الفترة من 17 إلى 23 فبراير المقبل.

ميدانياً، واصل المنتخب السعودي تدريباته، اليوم الخميس، على الملعب الترابي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية، بقيادة المدرب البرازيلي إليكس براغا، الذي عمد إلى تكثيف وتنويع التمارين اللياقية والبدنية وتنفيذ عدد من الجمل الفنية باستخدام الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل الملعب بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب عبد الله طرماح الذي فضل الجهاز الطبي إراحته.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أخضر الشاطئية يواجه منتخب مصر.. خلال معسكر ينبع
سبق

يفتتح المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية مباريات الودية الدولية أمام نظيره المصري في الفترة من 18-23 ديسمبر الجاري، ضمن معسكره الحالي المقام في مدينة ينبع الصناعية والمستمر حتى 25 ديسمبر الجاري.

وتأتي الوديات استعداداً لمشاركة "الأخضر" في البطولة الخليجية التي ستقام في العاصمة البحرينية خلال الفترة من 17 إلى 23 فبراير المقبل.

ميدانياً، واصل المنتخب السعودي تدريباته، اليوم الخميس، على الملعب الترابي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية، بقيادة المدرب البرازيلي إليكس براغا، الذي عمد إلى تكثيف وتنويع التمارين اللياقية والبدنية وتنفيذ عدد من الجمل الفنية باستخدام الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل الملعب بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب عبد الله طرماح الذي فضل الجهاز الطبي إراحته.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
11:17 PM

أخضر الشاطئية يواجه منتخب مصر.. خلال معسكر ينبع

تحضيراً للبطولة الخليجية في البحرين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
483

يفتتح المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية مباريات الودية الدولية أمام نظيره المصري في الفترة من 18-23 ديسمبر الجاري، ضمن معسكره الحالي المقام في مدينة ينبع الصناعية والمستمر حتى 25 ديسمبر الجاري.

وتأتي الوديات استعداداً لمشاركة "الأخضر" في البطولة الخليجية التي ستقام في العاصمة البحرينية خلال الفترة من 17 إلى 23 فبراير المقبل.

ميدانياً، واصل المنتخب السعودي تدريباته، اليوم الخميس، على الملعب الترابي بالهيئة الملكية بينبع الصناعية، بقيادة المدرب البرازيلي إليكس براغا، الذي عمد إلى تكثيف وتنويع التمارين اللياقية والبدنية وتنفيذ عدد من الجمل الفنية باستخدام الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل الملعب بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب عبد الله طرماح الذي فضل الجهاز الطبي إراحته.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,496
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,492
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,401
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,957

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة