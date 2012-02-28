محافظ المجمعة يدشن حسابات رواد الكشافة على مواقع التواصل

أكد أهميتها في نقل الخبرات الجديدة ومد جسور التواصل المختلفة

دشن محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، أمس في مكتبه، حسابات مكتب رواد كشافة المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحضور نائب رئيس رابطة رواد الحركة الكشفية بالمملكة البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، الذي ألقى كلمة أكّد فيها أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في التعريف بمكتب رواد المحافظة، وبالجهود التي يقدّمها لخدمة المجتمع، والمساهمة في نقل الخبرات للجيل الجديد في الحركة الكشفية؛ مؤكداً حرص الرابطة على مد جسور التواصل مع مختلف وسائل الإعلام الجديد.

وسلّم -خلال اللقاء- مسؤول مكتب الرواد بالمجمعة عبدالله بن سعد المزروع للأمير، نسخةً من التقرير الختامي للدراسات التأهيلية الكشفية، التي استضافها المكتب في مركز جلاجل من 10 إلى 14/ 5/ 1439هـ، بمشاركة أكثر من 100 قائد كشفي.

وأشاد -خلال اللقاء- بما يقدمه مكتب الرواد بالمحافظة من مبادرات تطوعية ومجتمعية تخدم المجتمع وأفراده بصورة مباشرة.