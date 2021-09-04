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مجددًا.. "طالبان" تؤجل إعلان الحكومة

الحركة لم تفصح عن الأسباب

أرجأت حركة طالبان مجددًا، اليوم (السبت)، إعلان حكومتها التي قد تعطي تشكيلتها فكرة عن السنوات المقبلة في أفغانستان؛ حيث لا يزال النظام الجديد يواجه مقاومة مسلحة في وادي بنجشير.

وذكر مصدران في "طالبان" أنه لن يكون هناك أي إعلان اليوم بشأن الحكومة المقبلة، دون أن يوضحا أسباب التأجيل؛ وفقًا لما أوردته "فرانس 24".

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مجددًا.. "طالبان" تؤجل إعلان الحكومة
سبق

أرجأت حركة طالبان مجددًا، اليوم (السبت)، إعلان حكومتها التي قد تعطي تشكيلتها فكرة عن السنوات المقبلة في أفغانستان؛ حيث لا يزال النظام الجديد يواجه مقاومة مسلحة في وادي بنجشير.

وذكر مصدران في "طالبان" أنه لن يكون هناك أي إعلان اليوم بشأن الحكومة المقبلة، دون أن يوضحا أسباب التأجيل؛ وفقًا لما أوردته "فرانس 24".

04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
05:34 PM

مجددًا.. "طالبان" تؤجل إعلان الحكومة

الحركة لم تفصح عن الأسباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أرجأت حركة طالبان مجددًا، اليوم (السبت)، إعلان حكومتها التي قد تعطي تشكيلتها فكرة عن السنوات المقبلة في أفغانستان؛ حيث لا يزال النظام الجديد يواجه مقاومة مسلحة في وادي بنجشير.

وذكر مصدران في "طالبان" أنه لن يكون هناك أي إعلان اليوم بشأن الحكومة المقبلة، دون أن يوضحا أسباب التأجيل؛ وفقًا لما أوردته "فرانس 24".

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