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محافظ العرضيات يفتتح مهرجان العسل الثامن

ناقش خطط التنمية السياحية بالمحافظة

افتتح محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، مساء اليوم الأربعاء؛ مهرجان العسل الثامن، تحت شعار "العسل الأصلي في موطنه الأصلي"، بحضور عدد من رجال الأعمال والإعلام والمستثمرين وبعض مسؤولي محافظات مكة المكرمة؛ حيث استمع المحافظ ومرافقوه لشرح عن أنواع العسل المشارك بالمهرجان.

كما ترأس "الشريف" جلسة حوارية حول التنمية السياحية في محافظة العرضيات، التي تعتبر موطنًا أصليًّا للعسل؛ لتنوع الغطاء النباتي فيها.

يشار إلى أنه بحسب سجلّات مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة؛ فإن نحو 1200 نحال يمارسون مهنة تربية النحل ويملكون قرابة 350 ألف خلية، متوسط إنتاج كل منها سنويًّا خمسة كيلوجرامات كحد أدنى، وتصل القيمة السوقية للعسل بالمحافظة إلى نحو 500 مليون ريال كحد أدنى في السنة.

مهرجان العسل

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ العرضيات يفتتح مهرجان العسل الثامن
سبق

افتتح محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، مساء اليوم الأربعاء؛ مهرجان العسل الثامن، تحت شعار "العسل الأصلي في موطنه الأصلي"، بحضور عدد من رجال الأعمال والإعلام والمستثمرين وبعض مسؤولي محافظات مكة المكرمة؛ حيث استمع المحافظ ومرافقوه لشرح عن أنواع العسل المشارك بالمهرجان.

كما ترأس "الشريف" جلسة حوارية حول التنمية السياحية في محافظة العرضيات، التي تعتبر موطنًا أصليًّا للعسل؛ لتنوع الغطاء النباتي فيها.

يشار إلى أنه بحسب سجلّات مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة؛ فإن نحو 1200 نحال يمارسون مهنة تربية النحل ويملكون قرابة 350 ألف خلية، متوسط إنتاج كل منها سنويًّا خمسة كيلوجرامات كحد أدنى، وتصل القيمة السوقية للعسل بالمحافظة إلى نحو 500 مليون ريال كحد أدنى في السنة.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
08:35 PM

محافظ العرضيات يفتتح مهرجان العسل الثامن

ناقش خطط التنمية السياحية بالمحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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افتتح محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف، مساء اليوم الأربعاء؛ مهرجان العسل الثامن، تحت شعار "العسل الأصلي في موطنه الأصلي"، بحضور عدد من رجال الأعمال والإعلام والمستثمرين وبعض مسؤولي محافظات مكة المكرمة؛ حيث استمع المحافظ ومرافقوه لشرح عن أنواع العسل المشارك بالمهرجان.

كما ترأس "الشريف" جلسة حوارية حول التنمية السياحية في محافظة العرضيات، التي تعتبر موطنًا أصليًّا للعسل؛ لتنوع الغطاء النباتي فيها.

يشار إلى أنه بحسب سجلّات مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة؛ فإن نحو 1200 نحال يمارسون مهنة تربية النحل ويملكون قرابة 350 ألف خلية، متوسط إنتاج كل منها سنويًّا خمسة كيلوجرامات كحد أدنى، وتصل القيمة السوقية للعسل بالمحافظة إلى نحو 500 مليون ريال كحد أدنى في السنة.

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