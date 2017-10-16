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بطة الاستحمام الشهيرة.. "خطر قاتل" يهدد الأطفال

تجارب العلماء كشفت أنها تخفي مخلوقات مميتة

قليلون هم هؤلاء الأطفال الذين لا يمتلكون دمية "البطة" الشهيرة، التي يلهون بها أثناء استحمامهم؛ لكن هذه اللعبة التي يعشقها الصغار حول العالم، قد تحتوي على شر قد يفتك بهم؛ بحسب ما أظهرته تجارب علمية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن علماء أجروا تجارب على دمى البط الصفراء المطاطية وغيرها من ألعاب الأطفال التي تتعرض للبلل دائمًا؛ ليخلصوا أنها تخفي مخلوقات قد تكون مميتة.

وتُظهر لقطات لحظة شطر هذه الدمى إلى نصفين؛ حيث تظهر داخلها أوساخ سوداء مقززة.

وذكر العلماء أنهم عثروا على بكتيريا ضارة مثل "الإشريكية القولونية"، التي تعتبر بعض سلالاتها خطيرة، ويمكن أن تؤدي إلى إلى إسهال دموي وتقيؤ.

وأضافوا أنهم عثروا أيضًا على بكتيريا "فيلقية"، تؤدي إلى الالتهاب الرئوي.

وحسب العلماء؛ فإن كل الدمى المطاطية -خصوصًا ألعاب الاستحمام- تحتوي على طفيليات ضارة؛ مشيرين إلى أن تجاربهم أظهرت وجود البكتيريا في 4 من أصل كل 5 دمى.

وما يزيد الطين بلة، أن مثل هذه الألعاب قد تجد طريقها إلى فم الطفل، وأمام أمه التي قد لا تجد الأمر خطيرًا.

وعادة ما يعطي الآباء أطفالهم هذه الدمى ليلهو بها أثناء الاستحمام، وهو ما حذّر منه العلماء؛ مشيرين إلى أنه عندما تتدفق المياه من داخل هذه الدمى إلى أفواه الأطفال أو وجوههم؛ يشكل الأمر خطرًا على أجهزتهم الهضمية أو عيونهم.

دمية البطة الأطفال

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بطة الاستحمام الشهيرة.. "خطر قاتل" يهدد الأطفال
سبق

قليلون هم هؤلاء الأطفال الذين لا يمتلكون دمية "البطة" الشهيرة، التي يلهون بها أثناء استحمامهم؛ لكن هذه اللعبة التي يعشقها الصغار حول العالم، قد تحتوي على شر قد يفتك بهم؛ بحسب ما أظهرته تجارب علمية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن علماء أجروا تجارب على دمى البط الصفراء المطاطية وغيرها من ألعاب الأطفال التي تتعرض للبلل دائمًا؛ ليخلصوا أنها تخفي مخلوقات قد تكون مميتة.

وتُظهر لقطات لحظة شطر هذه الدمى إلى نصفين؛ حيث تظهر داخلها أوساخ سوداء مقززة.

وذكر العلماء أنهم عثروا على بكتيريا ضارة مثل "الإشريكية القولونية"، التي تعتبر بعض سلالاتها خطيرة، ويمكن أن تؤدي إلى إلى إسهال دموي وتقيؤ.

وأضافوا أنهم عثروا أيضًا على بكتيريا "فيلقية"، تؤدي إلى الالتهاب الرئوي.

وحسب العلماء؛ فإن كل الدمى المطاطية -خصوصًا ألعاب الاستحمام- تحتوي على طفيليات ضارة؛ مشيرين إلى أن تجاربهم أظهرت وجود البكتيريا في 4 من أصل كل 5 دمى.

وما يزيد الطين بلة، أن مثل هذه الألعاب قد تجد طريقها إلى فم الطفل، وأمام أمه التي قد لا تجد الأمر خطيرًا.

وعادة ما يعطي الآباء أطفالهم هذه الدمى ليلهو بها أثناء الاستحمام، وهو ما حذّر منه العلماء؛ مشيرين إلى أنه عندما تتدفق المياه من داخل هذه الدمى إلى أفواه الأطفال أو وجوههم؛ يشكل الأمر خطرًا على أجهزتهم الهضمية أو عيونهم.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
08:38 AM

بطة الاستحمام الشهيرة.. "خطر قاتل" يهدد الأطفال

تجارب العلماء كشفت أنها تخفي مخلوقات مميتة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قليلون هم هؤلاء الأطفال الذين لا يمتلكون دمية "البطة" الشهيرة، التي يلهون بها أثناء استحمامهم؛ لكن هذه اللعبة التي يعشقها الصغار حول العالم، قد تحتوي على شر قد يفتك بهم؛ بحسب ما أظهرته تجارب علمية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن علماء أجروا تجارب على دمى البط الصفراء المطاطية وغيرها من ألعاب الأطفال التي تتعرض للبلل دائمًا؛ ليخلصوا أنها تخفي مخلوقات قد تكون مميتة.

وتُظهر لقطات لحظة شطر هذه الدمى إلى نصفين؛ حيث تظهر داخلها أوساخ سوداء مقززة.

وذكر العلماء أنهم عثروا على بكتيريا ضارة مثل "الإشريكية القولونية"، التي تعتبر بعض سلالاتها خطيرة، ويمكن أن تؤدي إلى إلى إسهال دموي وتقيؤ.

وأضافوا أنهم عثروا أيضًا على بكتيريا "فيلقية"، تؤدي إلى الالتهاب الرئوي.

وحسب العلماء؛ فإن كل الدمى المطاطية -خصوصًا ألعاب الاستحمام- تحتوي على طفيليات ضارة؛ مشيرين إلى أن تجاربهم أظهرت وجود البكتيريا في 4 من أصل كل 5 دمى.

وما يزيد الطين بلة، أن مثل هذه الألعاب قد تجد طريقها إلى فم الطفل، وأمام أمه التي قد لا تجد الأمر خطيرًا.

وعادة ما يعطي الآباء أطفالهم هذه الدمى ليلهو بها أثناء الاستحمام، وهو ما حذّر منه العلماء؛ مشيرين إلى أنه عندما تتدفق المياه من داخل هذه الدمى إلى أفواه الأطفال أو وجوههم؛ يشكل الأمر خطرًا على أجهزتهم الهضمية أو عيونهم.

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