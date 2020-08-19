الأردن: 44 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع عدد المتعافين إلى 1269

سجل الأردن اليوم 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1482 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لسائق أردني قادم عبر الحدود، و43 حالة محلية سجلت في مركز حدودي وفي العاصمة عمان ومدن الرمثا والزرقاء والعقبة.

وأشار إلى تسجيل 16 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1269 حالة.