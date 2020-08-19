الأردن: 44 إصابة جديدة بكورونا
ارتفاع عدد المتعافين إلى 1269
سجل الأردن اليوم 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1482 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لسائق أردني قادم عبر الحدود، و43 حالة محلية سجلت في مركز حدودي وفي العاصمة عمان ومدن الرمثا والزرقاء والعقبة.
وأشار إلى تسجيل 16 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1269 حالة.
الأردن
فيروس كورونا الجديد
الأردن: 44 إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-08-19
سجل الأردن اليوم 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1482 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لسائق أردني قادم عبر الحدود، و43 حالة محلية سجلت في مركز حدودي وفي العاصمة عمان ومدن الرمثا والزرقاء والعقبة.
وأشار إلى تسجيل 16 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1269 حالة.
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
06:08 PM
الأردن: 44 إصابة جديدة بكورونا
ارتفاع عدد المتعافين إلى 1269
سجل الأردن اليوم 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1482 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لسائق أردني قادم عبر الحدود، و43 حالة محلية سجلت في مركز حدودي وفي العاصمة عمان ومدن الرمثا والزرقاء والعقبة.
وأشار إلى تسجيل 16 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1269 حالة.