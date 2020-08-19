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"الصحة": تسجيل 1363 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1180 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأردن: 44 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع عدد المتعافين إلى 1269

سجل الأردن اليوم 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1482 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لسائق أردني قادم عبر الحدود، و43 حالة محلية سجلت في مركز حدودي وفي العاصمة عمان ومدن الرمثا والزرقاء والعقبة.

وأشار إلى تسجيل 16 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1269 حالة.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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الأردن: 44 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجل الأردن اليوم 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1482 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لسائق أردني قادم عبر الحدود، و43 حالة محلية سجلت في مركز حدودي وفي العاصمة عمان ومدن الرمثا والزرقاء والعقبة.

وأشار إلى تسجيل 16 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1269 حالة.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
06:08 PM

الأردن: 44 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع عدد المتعافين إلى 1269

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل الأردن اليوم 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1482 إصابة.

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن حالات الإصابة الجديدة تعود لسائق أردني قادم عبر الحدود، و43 حالة محلية سجلت في مركز حدودي وفي العاصمة عمان ومدن الرمثا والزرقاء والعقبة.

وأشار إلى تسجيل 16 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1269 حالة.

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