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شاهد.. "البواردي" يفتتح مهرجان "صيف شقراء 40".. أركان منوعة وحضور كثيف

يتضمن فعاليات ترفيهية وثقافية تواكب تطلعات الزوار ويستمر حتى نهاية الإجازة

تصوير: عبدالعزيز المهنا

افتتح محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي "مهرجان صيف شقراء ٤٠"، بحضور رئيس بلدية شقراء المكلف المهندس بندر الشيباني، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح محمد الجوفان، وعضو لجنة السياحة بالمحافظة نايف المطيري، والإعلاميين علي العطاس وعبدالله جلي، ومحمد الطويل، وسط حضور كثيف من الأهالي والعائلات.

ويشتمل المهرجان على فعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة تواكب تطلعات كل فئات زوار المهرجان، بالإضافة إلى دعم المنتجات الأسرية من خلال تجهيز وتهيئة أركان مبيعات للأسر المنتجة.

ويتضمن المهرجان أركانًا للتسوق، والمسرح الترفيهي وحديقة للحيوان، تحوي عددًا من الحيوانات المتنوعة، إضافة إلى أركان الترفيه والألعاب المائية والكهربائية وجلسات العائلات.

من جهته، أوضح رئيس بلدية شقراء المكلف المهندس بندر الشيباني، أن مهرجان "صيف شقراء 40" سيستمر حتى نهاية الإجازة؛ مؤكدًا حرص البلدية على تنوع الفعاليات؛ حيث جعلت منها ما يخدم الطفل كالمسرح الترفيهي والألعاب المائية المتنوعة، وللعائلات جلسات وأجنحة للتسوق، كما ستكون هناك فعاليات رياضية خفيفة ومسابقات ثقافية لفئة الأشبال.

وأضاف أن البلدية تولي دعم الأسر المنتجة اهتمامًا كبيرًا؛ حيث إن لها الحيز الأكبر من المهرجان، وقد وفر المشغل أركانًا خاصة للأسر المنتجة لعرض منتجاتهم من أجل دعم وتشجيع المنتجات الأسرية.

وأشار "الشيباني" إلى أن المهرجان يتميز بالفعاليات الترفيهية والتسويقية والسحوبات اليومية التي تجذب الكثير من الزوار للاستمتاع بفعالياته.

وتقدم بالشكر والعرفان لمحافظ شقراء عادل البواردي على دعمه المستمر، ومتابعته المباشرة لتجهيزات المهرجان، التي بفضلها بعد توفيق الله تم تنفيذ المهرجان لهذا العام؛ شاكرًا لرئيس بلدية محافظة شقراء المهندس عبدالمحسن الحمادي الذي تابع ووجّه بتذليل كل العقبات لتنفيذ هذا المهرجان خلال إجازته الرسمية، وكذلك الجهات المساندة ولجميع العاملين والمشاركين في المهرجان، وكذا الزملاء في البلدية على ما بذلوا من جهود في سبيل إقامة وإنجاح المهرجان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "البواردي" يفتتح مهرجان "صيف شقراء 40".. أركان منوعة وحضور كثيف
سبق

تصوير: عبدالعزيز المهنا

افتتح محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي "مهرجان صيف شقراء ٤٠"، بحضور رئيس بلدية شقراء المكلف المهندس بندر الشيباني، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح محمد الجوفان، وعضو لجنة السياحة بالمحافظة نايف المطيري، والإعلاميين علي العطاس وعبدالله جلي، ومحمد الطويل، وسط حضور كثيف من الأهالي والعائلات.

ويشتمل المهرجان على فعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة تواكب تطلعات كل فئات زوار المهرجان، بالإضافة إلى دعم المنتجات الأسرية من خلال تجهيز وتهيئة أركان مبيعات للأسر المنتجة.

ويتضمن المهرجان أركانًا للتسوق، والمسرح الترفيهي وحديقة للحيوان، تحوي عددًا من الحيوانات المتنوعة، إضافة إلى أركان الترفيه والألعاب المائية والكهربائية وجلسات العائلات.

من جهته، أوضح رئيس بلدية شقراء المكلف المهندس بندر الشيباني، أن مهرجان "صيف شقراء 40" سيستمر حتى نهاية الإجازة؛ مؤكدًا حرص البلدية على تنوع الفعاليات؛ حيث جعلت منها ما يخدم الطفل كالمسرح الترفيهي والألعاب المائية المتنوعة، وللعائلات جلسات وأجنحة للتسوق، كما ستكون هناك فعاليات رياضية خفيفة ومسابقات ثقافية لفئة الأشبال.

وأضاف أن البلدية تولي دعم الأسر المنتجة اهتمامًا كبيرًا؛ حيث إن لها الحيز الأكبر من المهرجان، وقد وفر المشغل أركانًا خاصة للأسر المنتجة لعرض منتجاتهم من أجل دعم وتشجيع المنتجات الأسرية.

وأشار "الشيباني" إلى أن المهرجان يتميز بالفعاليات الترفيهية والتسويقية والسحوبات اليومية التي تجذب الكثير من الزوار للاستمتاع بفعالياته.

وتقدم بالشكر والعرفان لمحافظ شقراء عادل البواردي على دعمه المستمر، ومتابعته المباشرة لتجهيزات المهرجان، التي بفضلها بعد توفيق الله تم تنفيذ المهرجان لهذا العام؛ شاكرًا لرئيس بلدية محافظة شقراء المهندس عبدالمحسن الحمادي الذي تابع ووجّه بتذليل كل العقبات لتنفيذ هذا المهرجان خلال إجازته الرسمية، وكذلك الجهات المساندة ولجميع العاملين والمشاركين في المهرجان، وكذا الزملاء في البلدية على ما بذلوا من جهود في سبيل إقامة وإنجاح المهرجان.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
02:06 PM

شاهد.. "البواردي" يفتتح مهرجان "صيف شقراء 40".. أركان منوعة وحضور كثيف

يتضمن فعاليات ترفيهية وثقافية تواكب تطلعات الزوار ويستمر حتى نهاية الإجازة

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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تصوير: عبدالعزيز المهنا

افتتح محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي "مهرجان صيف شقراء ٤٠"، بحضور رئيس بلدية شقراء المكلف المهندس بندر الشيباني، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح محمد الجوفان، وعضو لجنة السياحة بالمحافظة نايف المطيري، والإعلاميين علي العطاس وعبدالله جلي، ومحمد الطويل، وسط حضور كثيف من الأهالي والعائلات.

ويشتمل المهرجان على فعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة تواكب تطلعات كل فئات زوار المهرجان، بالإضافة إلى دعم المنتجات الأسرية من خلال تجهيز وتهيئة أركان مبيعات للأسر المنتجة.

ويتضمن المهرجان أركانًا للتسوق، والمسرح الترفيهي وحديقة للحيوان، تحوي عددًا من الحيوانات المتنوعة، إضافة إلى أركان الترفيه والألعاب المائية والكهربائية وجلسات العائلات.

من جهته، أوضح رئيس بلدية شقراء المكلف المهندس بندر الشيباني، أن مهرجان "صيف شقراء 40" سيستمر حتى نهاية الإجازة؛ مؤكدًا حرص البلدية على تنوع الفعاليات؛ حيث جعلت منها ما يخدم الطفل كالمسرح الترفيهي والألعاب المائية المتنوعة، وللعائلات جلسات وأجنحة للتسوق، كما ستكون هناك فعاليات رياضية خفيفة ومسابقات ثقافية لفئة الأشبال.

وأضاف أن البلدية تولي دعم الأسر المنتجة اهتمامًا كبيرًا؛ حيث إن لها الحيز الأكبر من المهرجان، وقد وفر المشغل أركانًا خاصة للأسر المنتجة لعرض منتجاتهم من أجل دعم وتشجيع المنتجات الأسرية.

وأشار "الشيباني" إلى أن المهرجان يتميز بالفعاليات الترفيهية والتسويقية والسحوبات اليومية التي تجذب الكثير من الزوار للاستمتاع بفعالياته.

وتقدم بالشكر والعرفان لمحافظ شقراء عادل البواردي على دعمه المستمر، ومتابعته المباشرة لتجهيزات المهرجان، التي بفضلها بعد توفيق الله تم تنفيذ المهرجان لهذا العام؛ شاكرًا لرئيس بلدية محافظة شقراء المهندس عبدالمحسن الحمادي الذي تابع ووجّه بتذليل كل العقبات لتنفيذ هذا المهرجان خلال إجازته الرسمية، وكذلك الجهات المساندة ولجميع العاملين والمشاركين في المهرجان، وكذا الزملاء في البلدية على ما بذلوا من جهود في سبيل إقامة وإنجاح المهرجان.

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