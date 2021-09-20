"صحة الرياض" تخصص 138 مركزاً مناوباً في إجازة اليوم الوطني

لتوفير الخدمات الصحية لأبناء المحافظة

خصصت "صحة الرياض" نحو 138 مركز رعاية صحية أولية؛ للعمل خلال إجازة اليوم الوطني، في محافظات المنطقة، وذلك بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري.

وأوضح مساعد المدير العام للصحة العامة أميرة بنت عبد المحسن الرصيص، أن هذه المراكز المناوبة تعمل لمدد تبدأ من 8 ساعات يوميًّا وتصل لمدة 16 ساعة يوميًّا، فيما تتواصل ساعات العمل في عدد من المراكز إلى 24 ساعة.



ونوهت "الرصيص" إلى أن صحة الرياض تحرص على استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين من خدماتها، وبما يحقق تطلعاتهم.

وقالت: إن "هذه المراكز الصحية المناوبة تسعى إلى توفير خدمات الرعاية الصحية لأبناء محافظات منطقة الرياض لأكبر فترة زمنية ممكنة، واستقبال الحالات المرضية المفاجئة أو الذين تحول ظروفهم دون مراجعة المراكز الصحية في ساعات العمل الرسمية".

وتحرص مديرية الصحة من خلال المراكز الصحية المناوبة في إجازة اليوم الوطني، على خدمة المواطنين وتلبية لرغبات المستفيدين من خدمات المراكز الصحية ومنسوبيها، وتحقيقًا لمطالبهم وبما يتماشى مع ظروفهم الاجتماعية، ضمن سعي صحة الرياض لتطوير خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية.

