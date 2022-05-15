النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأقساط المتغيرة" تدفع "حماية المستهلك" لتوجيه رسالة شديدة لبنك: "ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية"

طالبته بأن يتخذ موقفاً منصفاً مع عملائه المتضررين الذين يعانون من عقود "السايبر"

وجهت جمعية حماية المستهلك اليوم رسالة من خلال صفحتها على "تويتر" إلى أحد البنوك المحلية مطالبة بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم نتيجة لجائحة كورونا وأن يتخذ موقفاً منصفاً مع عملائه من متضرري عقود السايبر المتغيرة والذين لا يزالون يعانون حتى الآن.

وفي التفاصيل، جاء ذلك بعد أن أكدت "الجمعية" أنها رصدت مخالفات في العقود المبرمة مع المستفيدين والذين تقدم البعض منهم بشكاوى للنقد والمحاكم، وأشارت إلى أن حججهم في السابق كان الاندماج مع بنك آخر لافتة بأن جميع البنوك عملت على التصحيح وقامت بتثبيت الأقساط بما يتناسب مع الدخل.

وقالت حماية المستهلك: عقود التمويل العقاري متغيرة الفائدة السايبر‏ مضى عامان على المبادرة وتجاوبت البنوك السعودية مشكورة لمعالجة عقود عملائهم المتضررين غير أن أحد البنوك أعلن العملاء أنهم لا يزالون متضررين، موضحة أنه حان الأوان للبنك بأن يتخذ موقفاً منصفاً لعملائه المتضررين.

وأضافت: على البنك المعني مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة مبينة أنه فيما سبق كان عذرهم قرار الاندماج مع بنك آخر وقد تم ذلك من فترة طويلة.

وختمت: ‏نتمنى أن يبادر لمعالجة وضع عملائه المتضررين من السايبر بشكل عاجل، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والاجتماعية أسوة بالبنوك الأخرى ولا عذر لهم اليوم.

وكانت حماية المستهلك قد أصدرت قبل عام بياناً أعلنت فيه أنها رصدت مخالفات في عقود البنك المعني المرتبطة بالسايبر وبينت بأن البنك تجاهل الرد على استفساراتها، وأنه عطَّل معالجة العقود كباقي البنوك، متوعدة باتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه.

وأوضحت أن عقود التمويل العقاري المرتبطة بمؤشر الفائدة المتغيرة "سايبر" محل اهتمامها، مشيرة إلى أن الجمعية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي تابعت مدى التزام البنوك بالعروض التي قدمتها لتصحيح أوضاع المستهلكين، ومناقشة وضع عملاء البنك المحلي الوارد ضده الشكاوى، الذي أعلن خطة اندماج مؤخراً. موضحة أنه لم يبادر بعد بمعالجة عقود عملائه أسوة بباقي البنوك.

وأشارت إلى أنها وجَّهت في وقت سابق الدعوة للاجتماع مع البنك من قِبل المستهلكين، ولم يتم الرد على دعوة الجمعية ولم يتجاوب في تصحيح وضع المتضررين.


وقالت إنها رصدت عدداً من المخالفات في بعض عقود الإيجار التمويلي المرتبط بالمؤشر متغير الفائدة، وإنها وجهت المتضررين برفع شكوى فردية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأقساط المتغيرة" تدفع "حماية المستهلك" لتوجيه رسالة شديدة لبنك: "ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية"
سبق

وجهت جمعية حماية المستهلك اليوم رسالة من خلال صفحتها على "تويتر" إلى أحد البنوك المحلية مطالبة بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم نتيجة لجائحة كورونا وأن يتخذ موقفاً منصفاً مع عملائه من متضرري عقود السايبر المتغيرة والذين لا يزالون يعانون حتى الآن.

وفي التفاصيل، جاء ذلك بعد أن أكدت "الجمعية" أنها رصدت مخالفات في العقود المبرمة مع المستفيدين والذين تقدم البعض منهم بشكاوى للنقد والمحاكم، وأشارت إلى أن حججهم في السابق كان الاندماج مع بنك آخر لافتة بأن جميع البنوك عملت على التصحيح وقامت بتثبيت الأقساط بما يتناسب مع الدخل.

وقالت حماية المستهلك: عقود التمويل العقاري متغيرة الفائدة السايبر‏ مضى عامان على المبادرة وتجاوبت البنوك السعودية مشكورة لمعالجة عقود عملائهم المتضررين غير أن أحد البنوك أعلن العملاء أنهم لا يزالون متضررين، موضحة أنه حان الأوان للبنك بأن يتخذ موقفاً منصفاً لعملائه المتضررين.

وأضافت: على البنك المعني مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة مبينة أنه فيما سبق كان عذرهم قرار الاندماج مع بنك آخر وقد تم ذلك من فترة طويلة.

وختمت: ‏نتمنى أن يبادر لمعالجة وضع عملائه المتضررين من السايبر بشكل عاجل، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والاجتماعية أسوة بالبنوك الأخرى ولا عذر لهم اليوم.

وكانت حماية المستهلك قد أصدرت قبل عام بياناً أعلنت فيه أنها رصدت مخالفات في عقود البنك المعني المرتبطة بالسايبر وبينت بأن البنك تجاهل الرد على استفساراتها، وأنه عطَّل معالجة العقود كباقي البنوك، متوعدة باتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه.

وأوضحت أن عقود التمويل العقاري المرتبطة بمؤشر الفائدة المتغيرة "سايبر" محل اهتمامها، مشيرة إلى أن الجمعية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي تابعت مدى التزام البنوك بالعروض التي قدمتها لتصحيح أوضاع المستهلكين، ومناقشة وضع عملاء البنك المحلي الوارد ضده الشكاوى، الذي أعلن خطة اندماج مؤخراً. موضحة أنه لم يبادر بعد بمعالجة عقود عملائه أسوة بباقي البنوك.

وأشارت إلى أنها وجَّهت في وقت سابق الدعوة للاجتماع مع البنك من قِبل المستهلكين، ولم يتم الرد على دعوة الجمعية ولم يتجاوب في تصحيح وضع المتضررين.


وقالت إنها رصدت عدداً من المخالفات في بعض عقود الإيجار التمويلي المرتبط بالمؤشر متغير الفائدة، وإنها وجهت المتضررين برفع شكوى فردية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
10:35 PM

"الأقساط المتغيرة" تدفع "حماية المستهلك" لتوجيه رسالة شديدة لبنك: "ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية"

طالبته بأن يتخذ موقفاً منصفاً مع عملائه المتضررين الذين يعانون من عقود "السايبر"

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
5
5,122

وجهت جمعية حماية المستهلك اليوم رسالة من خلال صفحتها على "تويتر" إلى أحد البنوك المحلية مطالبة بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم نتيجة لجائحة كورونا وأن يتخذ موقفاً منصفاً مع عملائه من متضرري عقود السايبر المتغيرة والذين لا يزالون يعانون حتى الآن.

وفي التفاصيل، جاء ذلك بعد أن أكدت "الجمعية" أنها رصدت مخالفات في العقود المبرمة مع المستفيدين والذين تقدم البعض منهم بشكاوى للنقد والمحاكم، وأشارت إلى أن حججهم في السابق كان الاندماج مع بنك آخر لافتة بأن جميع البنوك عملت على التصحيح وقامت بتثبيت الأقساط بما يتناسب مع الدخل.

وقالت حماية المستهلك: عقود التمويل العقاري متغيرة الفائدة السايبر‏ مضى عامان على المبادرة وتجاوبت البنوك السعودية مشكورة لمعالجة عقود عملائهم المتضررين غير أن أحد البنوك أعلن العملاء أنهم لا يزالون متضررين، موضحة أنه حان الأوان للبنك بأن يتخذ موقفاً منصفاً لعملائه المتضررين.

وأضافت: على البنك المعني مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة مبينة أنه فيما سبق كان عذرهم قرار الاندماج مع بنك آخر وقد تم ذلك من فترة طويلة.

وختمت: ‏نتمنى أن يبادر لمعالجة وضع عملائه المتضررين من السايبر بشكل عاجل، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والاجتماعية أسوة بالبنوك الأخرى ولا عذر لهم اليوم.

وكانت حماية المستهلك قد أصدرت قبل عام بياناً أعلنت فيه أنها رصدت مخالفات في عقود البنك المعني المرتبطة بالسايبر وبينت بأن البنك تجاهل الرد على استفساراتها، وأنه عطَّل معالجة العقود كباقي البنوك، متوعدة باتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه.

وأوضحت أن عقود التمويل العقاري المرتبطة بمؤشر الفائدة المتغيرة "سايبر" محل اهتمامها، مشيرة إلى أن الجمعية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي تابعت مدى التزام البنوك بالعروض التي قدمتها لتصحيح أوضاع المستهلكين، ومناقشة وضع عملاء البنك المحلي الوارد ضده الشكاوى، الذي أعلن خطة اندماج مؤخراً. موضحة أنه لم يبادر بعد بمعالجة عقود عملائه أسوة بباقي البنوك.

وأشارت إلى أنها وجَّهت في وقت سابق الدعوة للاجتماع مع البنك من قِبل المستهلكين، ولم يتم الرد على دعوة الجمعية ولم يتجاوب في تصحيح وضع المتضررين.


وقالت إنها رصدت عدداً من المخالفات في بعض عقود الإيجار التمويلي المرتبط بالمؤشر متغير الفائدة، وإنها وجهت المتضررين برفع شكوى فردية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,255
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,301
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,474
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,337

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة