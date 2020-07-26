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"الاتصالات" تصنّف مقدمي الخدمات وفق اهتمامهم بعملائهم

أكدت أن غالبية الشكاوى تدور حول التأخير في تسليم الشحنات

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية واللوجستية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الثاني من عام 2020م؛ وذلك وفقاً لمستويات اهتمام مقدمي الخدمات بعملائهم.

وكشف المؤشر بلوغ إجمالي الشكاوى التي صعدها المستفيدون للهيئة بعد عدم حلّها من قبل مقدم الخدمة (72.096) شكوى تعاملت معها الهيئة وقامت بمعالجتها، مشيرةً إلى أن 69% من إجمالي الشكاوى يتعلق بالشحنات الدولية.

وأسفرت نتائج المؤشر عن تصدر شـــركة (سمسا) لقائمة الشـــركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات الدولية، بواقع (1.597) شكوى، تلتها شركة (أرامكس) بواقع (1.060) شكوى، وبعدها شركة (ناقل إكسبرس) بواقع (943) شكوى؛ وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركة (زاجل) كأفضل الشركات في فئة الشحنات الدولية.

أما على صعيد فئة الشحنات المحلية؛ فقد كشف المؤشر عن تصدر شركة (ناقل) لقائمة الشركات الأكثر شكاوى بواقع (1.559) شكوى، تلتها شركة (فيدكس) بواقع (693) شكوى، وبعدها شركة (أرامكس) بواقع (529) شكوى؛ وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركة (UPS) كأفضل الشركات في فئة الشحنات المحلية.

وأوضحت الهيئة، أن غالبية الشكاوى المصعدة إليها تدور حول التأخير في تسليم الشحنات عن الوقت المتفق عليه، إلى جانب عدم تقديم الخدمة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في عقد الخدمة، كما أشارت إلى أن مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية واللوجستية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة يُعد من أحدث الممارسات المطبقة عالمياً على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات؛ لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف شحنة لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني والتطبيقات المرتبطة به.

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"الاتصالات" تصنّف مقدمي الخدمات وفق اهتمامهم بعملائهم
سبق

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية واللوجستية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الثاني من عام 2020م؛ وذلك وفقاً لمستويات اهتمام مقدمي الخدمات بعملائهم.

وكشف المؤشر بلوغ إجمالي الشكاوى التي صعدها المستفيدون للهيئة بعد عدم حلّها من قبل مقدم الخدمة (72.096) شكوى تعاملت معها الهيئة وقامت بمعالجتها، مشيرةً إلى أن 69% من إجمالي الشكاوى يتعلق بالشحنات الدولية.

وأسفرت نتائج المؤشر عن تصدر شـــركة (سمسا) لقائمة الشـــركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات الدولية، بواقع (1.597) شكوى، تلتها شركة (أرامكس) بواقع (1.060) شكوى، وبعدها شركة (ناقل إكسبرس) بواقع (943) شكوى؛ وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركة (زاجل) كأفضل الشركات في فئة الشحنات الدولية.

أما على صعيد فئة الشحنات المحلية؛ فقد كشف المؤشر عن تصدر شركة (ناقل) لقائمة الشركات الأكثر شكاوى بواقع (1.559) شكوى، تلتها شركة (فيدكس) بواقع (693) شكوى، وبعدها شركة (أرامكس) بواقع (529) شكوى؛ وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركة (UPS) كأفضل الشركات في فئة الشحنات المحلية.

وأوضحت الهيئة، أن غالبية الشكاوى المصعدة إليها تدور حول التأخير في تسليم الشحنات عن الوقت المتفق عليه، إلى جانب عدم تقديم الخدمة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في عقد الخدمة، كما أشارت إلى أن مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية واللوجستية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة يُعد من أحدث الممارسات المطبقة عالمياً على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات؛ لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف شحنة لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني والتطبيقات المرتبطة به.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
06:56 PM

"الاتصالات" تصنّف مقدمي الخدمات وفق اهتمامهم بعملائهم

أكدت أن غالبية الشكاوى تدور حول التأخير في تسليم الشحنات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية واللوجستية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الثاني من عام 2020م؛ وذلك وفقاً لمستويات اهتمام مقدمي الخدمات بعملائهم.

وكشف المؤشر بلوغ إجمالي الشكاوى التي صعدها المستفيدون للهيئة بعد عدم حلّها من قبل مقدم الخدمة (72.096) شكوى تعاملت معها الهيئة وقامت بمعالجتها، مشيرةً إلى أن 69% من إجمالي الشكاوى يتعلق بالشحنات الدولية.

وأسفرت نتائج المؤشر عن تصدر شـــركة (سمسا) لقائمة الشـــركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات الدولية، بواقع (1.597) شكوى، تلتها شركة (أرامكس) بواقع (1.060) شكوى، وبعدها شركة (ناقل إكسبرس) بواقع (943) شكوى؛ وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركة (زاجل) كأفضل الشركات في فئة الشحنات الدولية.

أما على صعيد فئة الشحنات المحلية؛ فقد كشف المؤشر عن تصدر شركة (ناقل) لقائمة الشركات الأكثر شكاوى بواقع (1.559) شكوى، تلتها شركة (فيدكس) بواقع (693) شكوى، وبعدها شركة (أرامكس) بواقع (529) شكوى؛ وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركة (UPS) كأفضل الشركات في فئة الشحنات المحلية.

وأوضحت الهيئة، أن غالبية الشكاوى المصعدة إليها تدور حول التأخير في تسليم الشحنات عن الوقت المتفق عليه، إلى جانب عدم تقديم الخدمة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في عقد الخدمة، كما أشارت إلى أن مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية واللوجستية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة يُعد من أحدث الممارسات المطبقة عالمياً على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات؛ لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف شحنة لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني والتطبيقات المرتبطة به.

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