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شرفيون "نصراويون" يرصدون نحو 2.4 مليون ريال للاعبين

حال تخطي عقبة الهلال في الدوري

رصد عدد من أعضاء الشرف بنادي النصر مكافآت مجزية للاعبي الفريق الكروي الأول حال تجاوزهم الهلال في مباراتهم المرتقبة القادمة في الدوري.

وبلغت قيمة المكافآت حتى الآن 2.4 مليون ريال مقدمة من كل من الأمير فيصل بن تركي "مليون ريال"، عبدالعزيز بغلف "900 ألف ريال"، محمد العلي "400 ألف ريال".

ويتصدر الهلال ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، فيما يأتي النصر ثانيًا برصيد 45 نقطة. علمًا بأنه تتبقى 8 جولات على النهاية.

وفي حال فوز النصر على الهلال ستشتعل المسابقة أكثر وأكثر؛ إذ سيتقلص الفارق لثلاث نقاط فقط في 7 جولات قادمة.

أما فوز الهلال فيعني اقتراب الفريق كثيرًا من التتويج باللقب. علمًا بأن المسابقة ستعود في الرابع من أغسطس المقبل.

النصر الأمير فيصل بن تركي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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شرفيون "نصراويون" يرصدون نحو 2.4 مليون ريال للاعبين
سبق

رصد عدد من أعضاء الشرف بنادي النصر مكافآت مجزية للاعبي الفريق الكروي الأول حال تجاوزهم الهلال في مباراتهم المرتقبة القادمة في الدوري.

وبلغت قيمة المكافآت حتى الآن 2.4 مليون ريال مقدمة من كل من الأمير فيصل بن تركي "مليون ريال"، عبدالعزيز بغلف "900 ألف ريال"، محمد العلي "400 ألف ريال".

ويتصدر الهلال ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، فيما يأتي النصر ثانيًا برصيد 45 نقطة. علمًا بأنه تتبقى 8 جولات على النهاية.

وفي حال فوز النصر على الهلال ستشتعل المسابقة أكثر وأكثر؛ إذ سيتقلص الفارق لثلاث نقاط فقط في 7 جولات قادمة.

أما فوز الهلال فيعني اقتراب الفريق كثيرًا من التتويج باللقب. علمًا بأن المسابقة ستعود في الرابع من أغسطس المقبل.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
10:10 PM

شرفيون "نصراويون" يرصدون نحو 2.4 مليون ريال للاعبين

حال تخطي عقبة الهلال في الدوري

A A A
محمد السيّد - الرياض
7
5,059

رصد عدد من أعضاء الشرف بنادي النصر مكافآت مجزية للاعبي الفريق الكروي الأول حال تجاوزهم الهلال في مباراتهم المرتقبة القادمة في الدوري.

وبلغت قيمة المكافآت حتى الآن 2.4 مليون ريال مقدمة من كل من الأمير فيصل بن تركي "مليون ريال"، عبدالعزيز بغلف "900 ألف ريال"، محمد العلي "400 ألف ريال".

ويتصدر الهلال ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، فيما يأتي النصر ثانيًا برصيد 45 نقطة. علمًا بأنه تتبقى 8 جولات على النهاية.

وفي حال فوز النصر على الهلال ستشتعل المسابقة أكثر وأكثر؛ إذ سيتقلص الفارق لثلاث نقاط فقط في 7 جولات قادمة.

أما فوز الهلال فيعني اقتراب الفريق كثيرًا من التتويج باللقب. علمًا بأن المسابقة ستعود في الرابع من أغسطس المقبل.

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