وزير الخارجية يستقبل الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي

تطلّع للعمل معه لتعزيز علاقات التعاون لما فيه خير دول الخليج

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، اليوم؛ الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.



ورحّب سموه خلال الاستقبال بالأمين العام، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة، ومتطلعًا للعمل معه لتعزيز علاقات التعاون لما فيه خير دول المجلس، والارتقاء بالعمل الخليجي المشترك.



حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.