مرور الشمالية يضبط "مفحط" حي الفيصلية في عرعر

تمكّن مرور منطقة الحدود الشمالية من ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بحي الفيصلية بمدينة عرعر، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
تمكّن مرور منطقة الحدود الشمالية من ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بحي الفيصلية بمدينة عرعر، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.الإدارة العامة للمرور
تمكّن مرور منطقة الحدود الشمالية من ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بحي الفيصلية بمدينة عرعر، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
تمكّن مرور منطقة الحدود الشمالية من ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بحي الفيصلية بمدينة عرعر، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.