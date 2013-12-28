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مرور الشمالية يضبط "مفحط" حي الفيصلية في عرعر

قال: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام

تمكّن مرور منطقة الحدود الشمالية من ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بحي الفيصلية بمدينة عرعر، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

الإدارة العامة للمرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مرور الشمالية يضبط "مفحط" حي الفيصلية في عرعر
سبق

تمكّن مرور منطقة الحدود الشمالية من ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بحي الفيصلية بمدينة عرعر، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
08:55 AM

مرور الشمالية يضبط "مفحط" حي الفيصلية في عرعر

قال: ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,727

تمكّن مرور منطقة الحدود الشمالية من ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بحي الفيصلية بمدينة عرعر، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور عبر حسابه في تويتر: ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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