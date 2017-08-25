النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كفى" و"الرياضة" توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات المخدرات والتدخين

تتضمن عرض المواد التوعوية التثقيفية على شاشات الملعب

وقعت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة، مذكرة شراكة وتعاون مع فرع وزارة الرياضة بمحافظة جدة.

جاء ذلك بحضور مدير فرع الوزارة عبد العزيز بن عبود، ومدير عام الجمعية إبراهيم بن أحمد الحمدان.

وتهدف الشراكة لتنفيذ برامج تثقيفية صحية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات في الملاعب الرياضية التابعة لوزارة الرياضة في مدينة جدة، بعرض الموادّ التوعوية التثقيفية على شاشات الملعب خلال المباريات المقامة بالمحافظة قبل دخول اللاعبين وبين الشوطين.

وستعد "كفى" وفق نص الشراكة، الخطة الزمنية التي تتوافق مع المباريات والمناسبات التي تقيمها الوزارة بمكتب جدة، داخل وخارج الملاعب الرياضية مع توفير العيادات المتنقلة قبل المباريات والبرامج لتوعية وتثقيف الحاضرين وللراغبين في الإقلاع عن التدخين، كخدمة اجتماعية تصاحبها إقامة معرض تعريفي بخدمات الجمعية.

وكذلك إشراك منسوبي الوزارة والمتطوعين في برامج الجمعية وفق رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"كفى" و"الرياضة" توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات المخدرات والتدخين
سبق

وقعت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة، مذكرة شراكة وتعاون مع فرع وزارة الرياضة بمحافظة جدة.

جاء ذلك بحضور مدير فرع الوزارة عبد العزيز بن عبود، ومدير عام الجمعية إبراهيم بن أحمد الحمدان.

وتهدف الشراكة لتنفيذ برامج تثقيفية صحية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات في الملاعب الرياضية التابعة لوزارة الرياضة في مدينة جدة، بعرض الموادّ التوعوية التثقيفية على شاشات الملعب خلال المباريات المقامة بالمحافظة قبل دخول اللاعبين وبين الشوطين.

وستعد "كفى" وفق نص الشراكة، الخطة الزمنية التي تتوافق مع المباريات والمناسبات التي تقيمها الوزارة بمكتب جدة، داخل وخارج الملاعب الرياضية مع توفير العيادات المتنقلة قبل المباريات والبرامج لتوعية وتثقيف الحاضرين وللراغبين في الإقلاع عن التدخين، كخدمة اجتماعية تصاحبها إقامة معرض تعريفي بخدمات الجمعية.

وكذلك إشراك منسوبي الوزارة والمتطوعين في برامج الجمعية وفق رؤية المملكة 2030.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
05:26 PM

"كفى" و"الرياضة" توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات المخدرات والتدخين

تتضمن عرض المواد التوعوية التثقيفية على شاشات الملعب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
1
368

وقعت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة، مذكرة شراكة وتعاون مع فرع وزارة الرياضة بمحافظة جدة.

جاء ذلك بحضور مدير فرع الوزارة عبد العزيز بن عبود، ومدير عام الجمعية إبراهيم بن أحمد الحمدان.

وتهدف الشراكة لتنفيذ برامج تثقيفية صحية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات في الملاعب الرياضية التابعة لوزارة الرياضة في مدينة جدة، بعرض الموادّ التوعوية التثقيفية على شاشات الملعب خلال المباريات المقامة بالمحافظة قبل دخول اللاعبين وبين الشوطين.

وستعد "كفى" وفق نص الشراكة، الخطة الزمنية التي تتوافق مع المباريات والمناسبات التي تقيمها الوزارة بمكتب جدة، داخل وخارج الملاعب الرياضية مع توفير العيادات المتنقلة قبل المباريات والبرامج لتوعية وتثقيف الحاضرين وللراغبين في الإقلاع عن التدخين، كخدمة اجتماعية تصاحبها إقامة معرض تعريفي بخدمات الجمعية.

وكذلك إشراك منسوبي الوزارة والمتطوعين في برامج الجمعية وفق رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,032
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,440
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,702
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,548

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة