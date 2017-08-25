وستعد "كفى" وفق نص الشراكة، الخطة الزمنية التي تتوافق مع المباريات والمناسبات التي تقيمها الوزارة بمكتب جدة، داخل وخارج الملاعب الرياضية مع توفير العيادات المتنقلة قبل المباريات والبرامج لتوعية وتثقيف الحاضرين وللراغبين في الإقلاع عن التدخين، كخدمة اجتماعية تصاحبها إقامة معرض تعريفي بخدمات الجمعية.

وتهدف الشراكة لتنفيذ برامج تثقيفية صحية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات في الملاعب الرياضية التابعة لوزارة الرياضة في مدينة جدة، بعرض الموادّ التوعوية التثقيفية على شاشات الملعب خلال المباريات المقامة بالمحافظة قبل دخول اللاعبين وبين الشوطين.

جاء ذلك بحضور مدير فرع الوزارة عبد العزيز بن عبود، ومدير عام الجمعية إبراهيم بن أحمد الحمدان.

وقعت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة، مذكرة شراكة وتعاون مع فرع وزارة الرياضة بمحافظة جدة.

"كفى" و"الرياضة" توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات المخدرات والتدخين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-24 وقعت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة، مذكرة شراكة وتعاون مع فرع وزارة الرياضة بمحافظة جدة. جاء ذلك بحضور مدير فرع الوزارة عبد العزيز بن عبود، ومدير عام الجمعية إبراهيم بن أحمد الحمدان. وتهدف الشراكة لتنفيذ برامج تثقيفية صحية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات في الملاعب الرياضية التابعة لوزارة الرياضة في مدينة جدة، بعرض الموادّ التوعوية التثقيفية على شاشات الملعب خلال المباريات المقامة بالمحافظة قبل دخول اللاعبين وبين الشوطين. وستعد "كفى" وفق نص الشراكة، الخطة الزمنية التي تتوافق مع المباريات والمناسبات التي تقيمها الوزارة بمكتب جدة، داخل وخارج الملاعب الرياضية مع توفير العيادات المتنقلة قبل المباريات والبرامج لتوعية وتثقيف الحاضرين وللراغبين في الإقلاع عن التدخين، كخدمة اجتماعية تصاحبها إقامة معرض تعريفي بخدمات الجمعية. وكذلك إشراك منسوبي الوزارة والمتطوعين في برامج الجمعية وفق رؤية المملكة 2030.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443 05:26 PM

"كفى" و"الرياضة" توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات المخدرات والتدخين تتضمن عرض المواد التوعوية التثقيفية على شاشات الملعب





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وقعت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة، مذكرة شراكة وتعاون مع فرع وزارة الرياضة بمحافظة جدة.

جاء ذلك بحضور مدير فرع الوزارة عبد العزيز بن عبود، ومدير عام الجمعية إبراهيم بن أحمد الحمدان.

وتهدف الشراكة لتنفيذ برامج تثقيفية صحية للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات في الملاعب الرياضية التابعة لوزارة الرياضة في مدينة جدة، بعرض الموادّ التوعوية التثقيفية على شاشات الملعب خلال المباريات المقامة بالمحافظة قبل دخول اللاعبين وبين الشوطين.

وستعد "كفى" وفق نص الشراكة، الخطة الزمنية التي تتوافق مع المباريات والمناسبات التي تقيمها الوزارة بمكتب جدة، داخل وخارج الملاعب الرياضية مع توفير العيادات المتنقلة قبل المباريات والبرامج لتوعية وتثقيف الحاضرين وللراغبين في الإقلاع عن التدخين، كخدمة اجتماعية تصاحبها إقامة معرض تعريفي بخدمات الجمعية.

وكذلك إشراك منسوبي الوزارة والمتطوعين في برامج الجمعية وفق رؤية المملكة 2030.