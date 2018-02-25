أعلنت إدارة تعليم القويعية تعليق الدراسة اليوم الأحد بجميع مدارس المحافظة نظرًا للحالة الجوية الحالية، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الجميع، وبناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة.
تعليق الدراسة في جميع مدارس القويعية اليوم
بناء على الحالة الجوية وتقارير "الأرصاد"
أعلنت إدارة تعليم القويعية تعليق الدراسة اليوم الأحد بجميع مدارس المحافظة نظرًا للحالة الجوية الحالية، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الجميع، وبناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة.
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تعليق الدراسة في جميع مدارس القويعية اليومفهد الغبيوي سبق 2018-02-25
25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
12:11 AM
تعليق الدراسة في جميع مدارس القويعية اليوم
بناء على الحالة الجوية وتقارير "الأرصاد"
أعلنت إدارة تعليم القويعية تعليق الدراسة اليوم الأحد بجميع مدارس المحافظة نظرًا للحالة الجوية الحالية، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الجميع، وبناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة.
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