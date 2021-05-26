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هيئة_النقل_العام تعلن مشروعها لنظام #النقل_البري على الطرق

دعت إلى الاطلاع على مسودة النظام وإرسال الآراء والاقتراحات حوله

دعت هيئة_النقل_العام، اليوم، إلى إرسال المقترحات عن مشروعها لنظام #النقل_البري على الطرق في #المملكة.

وقالت الهيئة اليوم الأحد: #هيئة_النقل_العام تُعلن مشروعها لنظام #النقل_البري على الطرق في #المملكة.

وتابعت: تعتز الهيئة بتلقي آرائكم ومقترحاتكم عبر الإيميل: legal@pta.gov.sa من اليوم الأحد ٢٦ مايو حتى الثلاثاء ٢٥ يونيو ٢٠١٩م.. وللاطلاع على كامل مسودة النظام، فضلاً زيارة الرابط:

https://pta.gov.sa/assetsAdmin/images/uploads/land/land-transport-regulations-2019-draft.pdf

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة_النقل_العام تعلن مشروعها لنظام #النقل_البري على الطرق
سبق

دعت هيئة_النقل_العام، اليوم، إلى إرسال المقترحات عن مشروعها لنظام #النقل_البري على الطرق في #المملكة.

وقالت الهيئة اليوم الأحد: #هيئة_النقل_العام تُعلن مشروعها لنظام #النقل_البري على الطرق في #المملكة.

وتابعت: تعتز الهيئة بتلقي آرائكم ومقترحاتكم عبر الإيميل: legal@pta.gov.sa من اليوم الأحد ٢٦ مايو حتى الثلاثاء ٢٥ يونيو ٢٠١٩م.. وللاطلاع على كامل مسودة النظام، فضلاً زيارة الرابط:

https://pta.gov.sa/assetsAdmin/images/uploads/land/land-transport-regulations-2019-draft.pdf

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
01:04 PM

هيئة_النقل_العام تعلن مشروعها لنظام #النقل_البري على الطرق

دعت إلى الاطلاع على مسودة النظام وإرسال الآراء والاقتراحات حوله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
5,718

دعت هيئة_النقل_العام، اليوم، إلى إرسال المقترحات عن مشروعها لنظام #النقل_البري على الطرق في #المملكة.

وقالت الهيئة اليوم الأحد: #هيئة_النقل_العام تُعلن مشروعها لنظام #النقل_البري على الطرق في #المملكة.

وتابعت: تعتز الهيئة بتلقي آرائكم ومقترحاتكم عبر الإيميل: legal@pta.gov.sa من اليوم الأحد ٢٦ مايو حتى الثلاثاء ٢٥ يونيو ٢٠١٩م.. وللاطلاع على كامل مسودة النظام، فضلاً زيارة الرابط:

https://pta.gov.sa/assetsAdmin/images/uploads/land/land-transport-regulations-2019-draft.pdf

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,886
6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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