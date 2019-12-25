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"الهلال" يقترب من التجديد مع "علي البليهي"

كشفت تقارير إعلامية، عن أن إدارة نادي الهلال، قد اقتربت من التجديد لمدافعها علي البليهي، في أعقاب تألق اللاعب مؤخرًا.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن اللاعب قد رفض عرض ناديه الأولى للتجديد، قبل أن يحظى اللاعب بانتقادات جماهيرية بسبب هذا الموقف.

وانضم البليهي للهلال قادمًا من الفتح؛ حيث كانت أولى مشاركاته مع الفريق وقت تولي رامون دياز تدريب الفريق، ومن وقتها يشغل اللاعب مركز قلب الدفاع الأساسي في الفريق.

الجدير بالذكر أن اللاعب متبقٍّ في عقده نحو خمسة أشهر؛ لكنه أبدى رغبته في البقاء في صفوف ناديه الحالي.

إدارة نادي الهلال علي البليهي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" يقترب من التجديد مع "علي البليهي"
سبق

كشفت تقارير إعلامية، عن أن إدارة نادي الهلال، قد اقتربت من التجديد لمدافعها علي البليهي، في أعقاب تألق اللاعب مؤخرًا.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن اللاعب قد رفض عرض ناديه الأولى للتجديد، قبل أن يحظى اللاعب بانتقادات جماهيرية بسبب هذا الموقف.

وانضم البليهي للهلال قادمًا من الفتح؛ حيث كانت أولى مشاركاته مع الفريق وقت تولي رامون دياز تدريب الفريق، ومن وقتها يشغل اللاعب مركز قلب الدفاع الأساسي في الفريق.

الجدير بالذكر أن اللاعب متبقٍّ في عقده نحو خمسة أشهر؛ لكنه أبدى رغبته في البقاء في صفوف ناديه الحالي.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
12:32 PM

"الهلال" يقترب من التجديد مع "علي البليهي"

A A A
محمد السيّد - الرياض
12
4,257

كشفت تقارير إعلامية، عن أن إدارة نادي الهلال، قد اقتربت من التجديد لمدافعها علي البليهي، في أعقاب تألق اللاعب مؤخرًا.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن اللاعب قد رفض عرض ناديه الأولى للتجديد، قبل أن يحظى اللاعب بانتقادات جماهيرية بسبب هذا الموقف.

وانضم البليهي للهلال قادمًا من الفتح؛ حيث كانت أولى مشاركاته مع الفريق وقت تولي رامون دياز تدريب الفريق، ومن وقتها يشغل اللاعب مركز قلب الدفاع الأساسي في الفريق.

الجدير بالذكر أن اللاعب متبقٍّ في عقده نحو خمسة أشهر؛ لكنه أبدى رغبته في البقاء في صفوف ناديه الحالي.

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