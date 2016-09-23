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ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 20.8 مليار ريال في يوليو

بمقدار 3.2 مليار ريال وبنسبة 18% مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي

كشفت البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن الصادرات غير البترولية ارتفعت خلال شهر يوليو 2021 إلى نحو 20.8 مليار ريال، أي بمقدار 3.2 مليار ريال وبنسبة 18% مقارنة بشهر يوليو 2020، ومقارنة بشهر يونيو 2021، فقد سجلت الصادرات غير البترولية انخفاضاً خلال شهر يوليو الماضي بما يعادل 2.91 مليار ريال.

وشكّلت قيمة الصادرات غير البترولية خلال شهر يوليو الماضي 22.6% من إجمالي الصادرات السلعية البالغة 91.8 مليار ريال.

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ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 20.8 مليار ريال في يوليو
سبق

كشفت البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن الصادرات غير البترولية ارتفعت خلال شهر يوليو 2021 إلى نحو 20.8 مليار ريال، أي بمقدار 3.2 مليار ريال وبنسبة 18% مقارنة بشهر يوليو 2020، ومقارنة بشهر يونيو 2021، فقد سجلت الصادرات غير البترولية انخفاضاً خلال شهر يوليو الماضي بما يعادل 2.91 مليار ريال.

وشكّلت قيمة الصادرات غير البترولية خلال شهر يوليو الماضي 22.6% من إجمالي الصادرات السلعية البالغة 91.8 مليار ريال.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
11:08 AM

ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 20.8 مليار ريال في يوليو

بمقدار 3.2 مليار ريال وبنسبة 18% مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي

A A A
محمد البقمي - الرياض
1
916

كشفت البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن الصادرات غير البترولية ارتفعت خلال شهر يوليو 2021 إلى نحو 20.8 مليار ريال، أي بمقدار 3.2 مليار ريال وبنسبة 18% مقارنة بشهر يوليو 2020، ومقارنة بشهر يونيو 2021، فقد سجلت الصادرات غير البترولية انخفاضاً خلال شهر يوليو الماضي بما يعادل 2.91 مليار ريال.

وشكّلت قيمة الصادرات غير البترولية خلال شهر يوليو الماضي 22.6% من إجمالي الصادرات السلعية البالغة 91.8 مليار ريال.

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بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,892
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,904
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,232

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