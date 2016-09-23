كشفت البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن الصادرات غير البترولية ارتفعت خلال شهر يوليو 2021 إلى نحو 20.8 مليار ريال، أي بمقدار 3.2 مليار ريال وبنسبة 18% مقارنة بشهر يوليو 2020، ومقارنة بشهر يونيو 2021، فقد سجلت الصادرات غير البترولية انخفاضاً خلال شهر يوليو الماضي بما يعادل 2.91 مليار ريال.

ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 20.8 مليار ريال في يوليو محمد البقمي سبق 2021-09-22 كشفت البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن الصادرات غير البترولية ارتفعت خلال شهر يوليو 2021 إلى نحو 20.8 مليار ريال، أي بمقدار 3.2 مليار ريال وبنسبة 18% مقارنة بشهر يوليو 2020، ومقارنة بشهر يونيو 2021، فقد سجلت الصادرات غير البترولية انخفاضاً خلال شهر يوليو الماضي بما يعادل 2.91 مليار ريال. وشكّلت قيمة الصادرات غير البترولية خلال شهر يوليو الماضي 22.6% من إجمالي الصادرات السلعية البالغة 91.8 مليار ريال.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 11:08 AM

ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 20.8 مليار ريال في يوليو بمقدار 3.2 مليار ريال وبنسبة 18% مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي





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كشفت البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن الصادرات غير البترولية ارتفعت خلال شهر يوليو 2021 إلى نحو 20.8 مليار ريال، أي بمقدار 3.2 مليار ريال وبنسبة 18% مقارنة بشهر يوليو 2020، ومقارنة بشهر يونيو 2021، فقد سجلت الصادرات غير البترولية انخفاضاً خلال شهر يوليو الماضي بما يعادل 2.91 مليار ريال.

وشكّلت قيمة الصادرات غير البترولية خلال شهر يوليو الماضي 22.6% من إجمالي الصادرات السلعية البالغة 91.8 مليار ريال.