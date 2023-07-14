وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة.

حالة تستمر حتى 6 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-14 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة. وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441 10:15 AM

حالة تستمر حتى 6 مساء.. رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تنبيه الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل محافظة شرورة





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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.