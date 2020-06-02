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مدير الدفاع المدني بتبوك يبحث سير العمل مع ضباط المديرية

وحملات السلامة داخل المنطقة ومحافظاتها

عقد مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك، اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني، صباح اليوم، اجتماعًا "عن بعد"، مع عدد من ضباط مديرية المنطقة، ومديري الإدارات العامة والإدارات الداخلية، ومديري إدارات محافظات تيماء وأملج والوجه وحقل وضباء والبدع وحالة عمار.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الرائد عبد العزير بن فرحان الشمري: إن اللواء "الشهراني" نقل تهنئة وتحيات مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، لجميع منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقديره لجهود رجال الدفاع المدني خلال الفترات الماضية.

وأضاف: تناول الاجتماع دراسة المواضيع المتعلقة بسير العمل والعديد من الخطط؛ من ضمنها خطة التدريب على رأس العمل، وحملات السلامة التي سيتم تنفيذها داخل المنطقة ومحافظاتها.

وأكد اللواء "الشهراني" أهمية متابعة جميع الأعمال الميدانية وكل التجهيزات من آليات ومعدات وعمل الفرق الميدانية، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لسير العمل على الوجه المطلوب وبما يحقق أمن وسلامة الجميع.

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مدير الدفاع المدني بتبوك يبحث سير العمل مع ضباط المديرية
سبق

عقد مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك، اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني، صباح اليوم، اجتماعًا "عن بعد"، مع عدد من ضباط مديرية المنطقة، ومديري الإدارات العامة والإدارات الداخلية، ومديري إدارات محافظات تيماء وأملج والوجه وحقل وضباء والبدع وحالة عمار.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الرائد عبد العزير بن فرحان الشمري: إن اللواء "الشهراني" نقل تهنئة وتحيات مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، لجميع منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقديره لجهود رجال الدفاع المدني خلال الفترات الماضية.

وأضاف: تناول الاجتماع دراسة المواضيع المتعلقة بسير العمل والعديد من الخطط؛ من ضمنها خطة التدريب على رأس العمل، وحملات السلامة التي سيتم تنفيذها داخل المنطقة ومحافظاتها.

وأكد اللواء "الشهراني" أهمية متابعة جميع الأعمال الميدانية وكل التجهيزات من آليات ومعدات وعمل الفرق الميدانية، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لسير العمل على الوجه المطلوب وبما يحقق أمن وسلامة الجميع.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
05:29 PM

مدير الدفاع المدني بتبوك يبحث سير العمل مع ضباط المديرية

وحملات السلامة داخل المنطقة ومحافظاتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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عقد مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك، اللواء مهندس أحمد بن محمد الشهراني، صباح اليوم، اجتماعًا "عن بعد"، مع عدد من ضباط مديرية المنطقة، ومديري الإدارات العامة والإدارات الداخلية، ومديري إدارات محافظات تيماء وأملج والوجه وحقل وضباء والبدع وحالة عمار.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الرائد عبد العزير بن فرحان الشمري: إن اللواء "الشهراني" نقل تهنئة وتحيات مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، لجميع منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقديره لجهود رجال الدفاع المدني خلال الفترات الماضية.

وأضاف: تناول الاجتماع دراسة المواضيع المتعلقة بسير العمل والعديد من الخطط؛ من ضمنها خطة التدريب على رأس العمل، وحملات السلامة التي سيتم تنفيذها داخل المنطقة ومحافظاتها.

وأكد اللواء "الشهراني" أهمية متابعة جميع الأعمال الميدانية وكل التجهيزات من آليات ومعدات وعمل الفرق الميدانية، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لسير العمل على الوجه المطلوب وبما يحقق أمن وسلامة الجميع.

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