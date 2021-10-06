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غدًا.. أطباء علاج عصب وجذور الأسنان في العالم يشاركون بمؤتمر SESC بالمملكة

بمشاركة 11 متحدثًا عالميًّا ومحليًّا من الاستشاريين السعوديين

تبدأ غدًا أعمال المؤتمر السعودي العالمي الافتراضي العاشر SESC لعلاج جذور وأعصاب الأسنان الذي تنظّمه الجمعية السعودية لعلاج جذور وأعصاب الأسنان ويستمرّ حتى 9 أكتوبر بمشاركة 11 متحدثًا عالميًّا ومحليًّا من الاستشاريين السعوديين.

وسيقدّم خلال المؤتمر 3 جوائز للملصقات الطبية العلمية الإلكترونية، وجائزة خاصة بإبراز المواهب للأطباء والكادر الحي، واعتماد المؤتمر بعدد 22 ساعة تعليم طبي مستمرّ من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ورحّب استشاري ورئيس الجمعية السعودية لعلاج عصب وجذور الأسنان الدكتور خالد مرداد، بالمشاركين في المؤتمر، مشيرًا إلى أن الجمعية حرصت على تعزيز الصحة والتعليم بشكل ريادي للعالم؛ حيث أطلقت موقعًا إلكترونيًّا، ومنصة تعليمية تتيح للأعضاء من جميع أنحاء العالم الاشتراك ومتابعة المحاضرات المرئية ومراجعة موضوعات علمية متخصصة.

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غدًا.. أطباء علاج عصب وجذور الأسنان في العالم يشاركون بمؤتمر SESC بالمملكة
سبق

تبدأ غدًا أعمال المؤتمر السعودي العالمي الافتراضي العاشر SESC لعلاج جذور وأعصاب الأسنان الذي تنظّمه الجمعية السعودية لعلاج جذور وأعصاب الأسنان ويستمرّ حتى 9 أكتوبر بمشاركة 11 متحدثًا عالميًّا ومحليًّا من الاستشاريين السعوديين.

وسيقدّم خلال المؤتمر 3 جوائز للملصقات الطبية العلمية الإلكترونية، وجائزة خاصة بإبراز المواهب للأطباء والكادر الحي، واعتماد المؤتمر بعدد 22 ساعة تعليم طبي مستمرّ من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ورحّب استشاري ورئيس الجمعية السعودية لعلاج عصب وجذور الأسنان الدكتور خالد مرداد، بالمشاركين في المؤتمر، مشيرًا إلى أن الجمعية حرصت على تعزيز الصحة والتعليم بشكل ريادي للعالم؛ حيث أطلقت موقعًا إلكترونيًّا، ومنصة تعليمية تتيح للأعضاء من جميع أنحاء العالم الاشتراك ومتابعة المحاضرات المرئية ومراجعة موضوعات علمية متخصصة.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
05:10 PM

غدًا.. أطباء علاج عصب وجذور الأسنان في العالم يشاركون بمؤتمر SESC بالمملكة

بمشاركة 11 متحدثًا عالميًّا ومحليًّا من الاستشاريين السعوديين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تبدأ غدًا أعمال المؤتمر السعودي العالمي الافتراضي العاشر SESC لعلاج جذور وأعصاب الأسنان الذي تنظّمه الجمعية السعودية لعلاج جذور وأعصاب الأسنان ويستمرّ حتى 9 أكتوبر بمشاركة 11 متحدثًا عالميًّا ومحليًّا من الاستشاريين السعوديين.

وسيقدّم خلال المؤتمر 3 جوائز للملصقات الطبية العلمية الإلكترونية، وجائزة خاصة بإبراز المواهب للأطباء والكادر الحي، واعتماد المؤتمر بعدد 22 ساعة تعليم طبي مستمرّ من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ورحّب استشاري ورئيس الجمعية السعودية لعلاج عصب وجذور الأسنان الدكتور خالد مرداد، بالمشاركين في المؤتمر، مشيرًا إلى أن الجمعية حرصت على تعزيز الصحة والتعليم بشكل ريادي للعالم؛ حيث أطلقت موقعًا إلكترونيًّا، ومنصة تعليمية تتيح للأعضاء من جميع أنحاء العالم الاشتراك ومتابعة المحاضرات المرئية ومراجعة موضوعات علمية متخصصة.

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