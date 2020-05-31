وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن بلغ 11386 حالة، مشيراً إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من المرض، وسيجري نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بمرض (كوفيد-19)؛ تمهيداً لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

شفاء 1230 حالة من كورونا في الكويت وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-31 سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 1230 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن بلغ 11386 حالة، مشيراً إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من المرض، وسيجري نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بمرض (كوفيد-19)؛ تمهيداً لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 11:41 AM

شفاء 1230 حالة من كورونا في الكويت إجمالي الحالات في البلاد وصل إلى 11386





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سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 1230 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى الآن بلغ 11386 حالة، مشيراً إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من المرض، وسيجري نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بمرض (كوفيد-19)؛ تمهيداً لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.