حائل تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع الإجمالي إلى 1930 وحالات التعافي 629

سجلت منطقة حائل، اليوم، 72 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ إعلان أول حالة في المنطقة وحتى اليوم الأحد 1930 حالة.

وتفصيلاً، بلغ عدد إجمالي الحالات المسجلة في مدينة حائل وحدها 1741 حالة، فيما توزعت بقية الحالات على سبع محافظات تابعة لمنطقة حائل، ففي محافظة بقعاء تم تسجيل 54 حالة، متصدرةً محافظات المنطقة، تلتها محافظة الحائط التي سجلت 36 حالة، فمحافظة الشملي 28 حالة، بعدها محافظة الغزالة 23 حالة، ثم محافظة الشنان 29 حالة، ومحافظة موقق 14 حالة، وأخيراً محافظة السليمي التي سجلت 5 حالات فقط.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 629 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 3حالات وفاة، وبذلك يصبح عدد الحالات النشطة 1298 حالة لمصابين ما زالوا يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عصر اليوم في المؤتمر الصحفي تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 1980 حالة تعافٍ، فيما أعلنت عن وفاة 58 شخصاً رحمهم الله.