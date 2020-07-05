النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3580 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 209509

حائل تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع الإجمالي إلى 1930 وحالات التعافي 629

سجلت منطقة حائل، اليوم، 72 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ إعلان أول حالة في المنطقة وحتى اليوم الأحد 1930 حالة.

وتفصيلاً، بلغ عدد إجمالي الحالات المسجلة في مدينة حائل وحدها 1741 حالة، فيما توزعت بقية الحالات على سبع محافظات تابعة لمنطقة حائل، ففي محافظة بقعاء تم تسجيل 54 حالة، متصدرةً محافظات المنطقة، تلتها محافظة الحائط التي سجلت 36 حالة، فمحافظة الشملي 28 حالة، بعدها محافظة الغزالة 23 حالة، ثم محافظة الشنان 29 حالة، ومحافظة موقق 14 حالة، وأخيراً محافظة السليمي التي سجلت 5 حالات فقط.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 629 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 3حالات وفاة، وبذلك يصبح عدد الحالات النشطة 1298 حالة لمصابين ما زالوا يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عصر اليوم في المؤتمر الصحفي تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 1980 حالة تعافٍ، فيما أعلنت عن وفاة 58 شخصاً رحمهم الله.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حائل تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت منطقة حائل، اليوم، 72 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ إعلان أول حالة في المنطقة وحتى اليوم الأحد 1930 حالة.

وتفصيلاً، بلغ عدد إجمالي الحالات المسجلة في مدينة حائل وحدها 1741 حالة، فيما توزعت بقية الحالات على سبع محافظات تابعة لمنطقة حائل، ففي محافظة بقعاء تم تسجيل 54 حالة، متصدرةً محافظات المنطقة، تلتها محافظة الحائط التي سجلت 36 حالة، فمحافظة الشملي 28 حالة، بعدها محافظة الغزالة 23 حالة، ثم محافظة الشنان 29 حالة، ومحافظة موقق 14 حالة، وأخيراً محافظة السليمي التي سجلت 5 حالات فقط.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 629 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 3حالات وفاة، وبذلك يصبح عدد الحالات النشطة 1298 حالة لمصابين ما زالوا يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عصر اليوم في المؤتمر الصحفي تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 1980 حالة تعافٍ، فيما أعلنت عن وفاة 58 شخصاً رحمهم الله.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
05:33 PM

حائل تسجل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع الإجمالي إلى 1930 وحالات التعافي 629

A A A
منصور الشلاقي - حائل
0
243

سجلت منطقة حائل، اليوم، 72 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ إعلان أول حالة في المنطقة وحتى اليوم الأحد 1930 حالة.

وتفصيلاً، بلغ عدد إجمالي الحالات المسجلة في مدينة حائل وحدها 1741 حالة، فيما توزعت بقية الحالات على سبع محافظات تابعة لمنطقة حائل، ففي محافظة بقعاء تم تسجيل 54 حالة، متصدرةً محافظات المنطقة، تلتها محافظة الحائط التي سجلت 36 حالة، فمحافظة الشملي 28 حالة، بعدها محافظة الغزالة 23 حالة، ثم محافظة الشنان 29 حالة، ومحافظة موقق 14 حالة، وأخيراً محافظة السليمي التي سجلت 5 حالات فقط.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 629 حالة تعافٍ، وتم تسجيل 3حالات وفاة، وبذلك يصبح عدد الحالات النشطة 1298 حالة لمصابين ما زالوا يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عصر اليوم في المؤتمر الصحفي تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 1980 حالة تعافٍ، فيما أعلنت عن وفاة 58 شخصاً رحمهم الله.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,590
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,771
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,551
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,801

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة