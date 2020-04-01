أطلقت جمعية البر بجازان، مبادرة لدعم جمعيات المنطقة بما يقرب من 40 ألف كرتونة تمر فاخر؛ وذلك في مبادرة للتخفيف من الآثار المترتبة من المنع على الفقراء والمساكين وغيرهم ممن يستحقون الدعم ومد يد المساعدة. وثمن أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن حسن العلاوي، داعمي المبادرة، وكذلك جمعيات المنطقة المتعاونة لإنجاح المبادرة، داعياً الله أن يحفظ مملكتنا الغالية وولاة أمرها وشعبها الأبي. يُذكر أن الجمعية تسعى لإطلاق عدة مبادرات أخرى، مستشعِرة دورَها الريادي والاجتماعي في الخدمة الاجتماعية.

"بر جازان" تدعم جمعيات المنطقة بأكثر من 40 ألف كرتونة تمور صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-01 أطلقت جمعية البر بجازان، مبادرة لدعم جمعيات المنطقة بما يقرب من 40 ألف كرتونة تمر فاخر؛ وذلك في مبادرة للتخفيف من الآثار المترتبة من المنع على الفقراء والمساكين وغيرهم ممن يستحقون الدعم ومد يد المساعدة.



وثمن أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن حسن العلاوي، داعمي المبادرة، وكذلك جمعيات المنطقة المتعاونة لإنجاح المبادرة، داعياً الله أن يحفظ مملكتنا الغالية وولاة أمرها وشعبها الأبي.



يُذكر أن الجمعية تسعى لإطلاق عدة مبادرات أخرى، مستشعِرة دورَها الريادي والاجتماعي في الخدمة الاجتماعية.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 04:18 PM

اخر تعديل 01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 05:12 PM

"بر جازان" تدعم جمعيات المنطقة بأكثر من 40 ألف كرتونة تمور للتخفيف على الفقراء والمساكين.. وتسعى لإطلاق عدة مبادرات أخرى





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أطلقت جمعية البر بجازان، مبادرة لدعم جمعيات المنطقة بما يقرب من 40 ألف كرتونة تمر فاخر؛ وذلك في مبادرة للتخفيف من الآثار المترتبة من المنع على الفقراء والمساكين وغيرهم ممن يستحقون الدعم ومد يد المساعدة.



وثمن أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن حسن العلاوي، داعمي المبادرة، وكذلك جمعيات المنطقة المتعاونة لإنجاح المبادرة، داعياً الله أن يحفظ مملكتنا الغالية وولاة أمرها وشعبها الأبي.



يُذكر أن الجمعية تسعى لإطلاق عدة مبادرات أخرى، مستشعِرة دورَها الريادي والاجتماعي في الخدمة الاجتماعية.