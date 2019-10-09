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أمطار مكة .. اجتماع تنسيقي بين "إدارة التعليم" و"الدفاع المدني"

للتوعية ورفع مستوى الوقاية من المخاطر وتدريب منسوبي المدارس

رأس المساعد العام للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني؛ الاجتماع التنسيقي بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، وإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، وذلك بحضور العميد خالد الجميعي؛ من إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، ومدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم مكة رائد سمران العتيبي؛ ومدير إدارة النشاط نبيل طيب؛ وذلك بمقر ادارة التعليم بمكة.

وأوضح الدكتور فهد الزهراني؛ أن الاجتماع ناقش إمكانية التعاون لتشكيل فريق عمل بين الإدارتين لتعزيز جوانب السلامة المدرسية ونشر ثقافة العمل التطوعي من خلال النشاط المدرسي وتعزيز جوانب الأمن والسلامة في المدارس وتبادل الخبرات في مجالي التدريب والعمل التطوعي، وأهمية نشر ثقافة التطوع في مجال الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع الطوارئ، وتنفيذ المبادرات التي تسهم في التوعية ورفع مستوى الوقاية من المخاطر وتدريب منسوبي المدارس، ومشاركة منسوبي المدارس والتعليم في الأيام العالمية والمناسبات الوطنية للدفاع المدني.

ولفت المساعد للشؤون التعليمية، أنه سيتم تنفيذ مبادرة أصغر فريق تطوعي في المدارس في مجال السلامة ومواجهة المخاطر ومبادرة المحافظة على وسائل السلامة في المدارس "طفايات الحريق – خراطيم المياه – مخارج الطوارئ"، وكذلك تنفيذ مسابقة أفضل طالب وطالبة، منسق ومنسقة للأمن والسلامة في المدرسة أو المكتب في مجال الأمن والسلامة متمنياً أن تحقق هذه الجهود أهدافها، وأن يستفيد منها الميدان.

أمطار الإدارة العامة للتعليم الدفاع المدني مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار مكة .. اجتماع تنسيقي بين "إدارة التعليم" و"الدفاع المدني"
سبق

رأس المساعد العام للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني؛ الاجتماع التنسيقي بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، وإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، وذلك بحضور العميد خالد الجميعي؛ من إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، ومدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم مكة رائد سمران العتيبي؛ ومدير إدارة النشاط نبيل طيب؛ وذلك بمقر ادارة التعليم بمكة.

وأوضح الدكتور فهد الزهراني؛ أن الاجتماع ناقش إمكانية التعاون لتشكيل فريق عمل بين الإدارتين لتعزيز جوانب السلامة المدرسية ونشر ثقافة العمل التطوعي من خلال النشاط المدرسي وتعزيز جوانب الأمن والسلامة في المدارس وتبادل الخبرات في مجالي التدريب والعمل التطوعي، وأهمية نشر ثقافة التطوع في مجال الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع الطوارئ، وتنفيذ المبادرات التي تسهم في التوعية ورفع مستوى الوقاية من المخاطر وتدريب منسوبي المدارس، ومشاركة منسوبي المدارس والتعليم في الأيام العالمية والمناسبات الوطنية للدفاع المدني.

ولفت المساعد للشؤون التعليمية، أنه سيتم تنفيذ مبادرة أصغر فريق تطوعي في المدارس في مجال السلامة ومواجهة المخاطر ومبادرة المحافظة على وسائل السلامة في المدارس "طفايات الحريق – خراطيم المياه – مخارج الطوارئ"، وكذلك تنفيذ مسابقة أفضل طالب وطالبة، منسق ومنسقة للأمن والسلامة في المدرسة أو المكتب في مجال الأمن والسلامة متمنياً أن تحقق هذه الجهود أهدافها، وأن يستفيد منها الميدان.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
11:16 AM

أمطار مكة .. اجتماع تنسيقي بين "إدارة التعليم" و"الدفاع المدني"

للتوعية ورفع مستوى الوقاية من المخاطر وتدريب منسوبي المدارس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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رأس المساعد العام للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة للشؤون التعليمية الدكتور فهد الزهراني؛ الاجتماع التنسيقي بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، وإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، وذلك بحضور العميد خالد الجميعي؛ من إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة، ومدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم مكة رائد سمران العتيبي؛ ومدير إدارة النشاط نبيل طيب؛ وذلك بمقر ادارة التعليم بمكة.

وأوضح الدكتور فهد الزهراني؛ أن الاجتماع ناقش إمكانية التعاون لتشكيل فريق عمل بين الإدارتين لتعزيز جوانب السلامة المدرسية ونشر ثقافة العمل التطوعي من خلال النشاط المدرسي وتعزيز جوانب الأمن والسلامة في المدارس وتبادل الخبرات في مجالي التدريب والعمل التطوعي، وأهمية نشر ثقافة التطوع في مجال الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع الطوارئ، وتنفيذ المبادرات التي تسهم في التوعية ورفع مستوى الوقاية من المخاطر وتدريب منسوبي المدارس، ومشاركة منسوبي المدارس والتعليم في الأيام العالمية والمناسبات الوطنية للدفاع المدني.

ولفت المساعد للشؤون التعليمية، أنه سيتم تنفيذ مبادرة أصغر فريق تطوعي في المدارس في مجال السلامة ومواجهة المخاطر ومبادرة المحافظة على وسائل السلامة في المدارس "طفايات الحريق – خراطيم المياه – مخارج الطوارئ"، وكذلك تنفيذ مسابقة أفضل طالب وطالبة، منسق ومنسقة للأمن والسلامة في المدرسة أو المكتب في مجال الأمن والسلامة متمنياً أن تحقق هذه الجهود أهدافها، وأن يستفيد منها الميدان.

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