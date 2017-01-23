وقال في تغريدة أخرى "الجميل في المنتخب القطري أن الذين يلعبون فيه من جميع أنحاء العالم ما عدا قطر وهنا مكمن الروعة والإبداع العالمي في هذا المنتخب".

علق قائد شرطة دبي السابق، الفريق ضاحي خلفان ساخراً صعود المنتخب القطري إلى دور ربع النهائي ببطولة كأس آسيا 2019، المقامة حالياً بدولة الإمارات قائلاً " فوز قطر العالمي على العراق واحد صفر إنجاز تاريخي لمنتخب العولمة الكروية. "

"خلفان" ساخراً من فوز قطر: إنجاز تاريخي لمنتخب العولمة الكروية حامد العلي سبق 2019-01-22 علق قائد شرطة دبي السابق، الفريق ضاحي خلفان ساخراً صعود المنتخب القطري إلى دور ربع النهائي ببطولة كأس آسيا 2019، المقامة حالياً بدولة الإمارات قائلاً " فوز قطر العالمي على العراق واحد صفر إنجاز تاريخي لمنتخب العولمة الكروية. " وقال في تغريدة أخرى "الجميل في المنتخب القطري أن الذين يلعبون فيه من جميع أنحاء العالم ما عدا قطر وهنا مكمن الروعة والإبداع العالمي في هذا المنتخب".

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440 11:55 PM

"خلفان" ساخراً من فوز قطر: إنجاز تاريخي لمنتخب العولمة الكروية قال إن لاعبيه من جميع أنحاء العالم ما عدا قطر وهنا مكمن الإبداع العالمي





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علق قائد شرطة دبي السابق، الفريق ضاحي خلفان ساخراً صعود المنتخب القطري إلى دور ربع النهائي ببطولة كأس آسيا 2019، المقامة حالياً بدولة الإمارات قائلاً " فوز قطر العالمي على العراق واحد صفر إنجاز تاريخي لمنتخب العولمة الكروية. "

وقال في تغريدة أخرى "الجميل في المنتخب القطري أن الذين يلعبون فيه من جميع أنحاء العالم ما عدا قطر وهنا مكمن الروعة والإبداع العالمي في هذا المنتخب".