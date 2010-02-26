جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم تكرِّم 15 فائزة .. مساء غد

برعاية "لطيفة بنت عبدالعزيز" وحضور حرم أمير الرياض

ترعى، غداً الثلاثاء، الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود؛ حفل تكريم الفائزات في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره العشرين، في فندق رافال كمبنسكي الساعة 7:30مساءً، بحضور حرم أمير الرياض، الأميرة نورة بنت محمد بن سعود.

وقال الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الدكتور منصور بن محمد السميح: تحتفي الجائزة - بإذن الله تعالى - بخمس عشرة فتاة فائزة من مختلف ربوع بلادنا الغالية، يمثلن الصفوة من الحافظات لكتاب الله العزيز، وقد اختصهن الله تعالى، بإتقان كلامه المجيد، والتميُّز في حفظه وحُسن تلاوته.

وعبَّر الدكتور السميح؛ عن شكره لراعية الحفل الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز، منوّها برعايتها للحفل، وما فيه من تشجيعٍ لحافظات القرآن، وتكريمٍ للمتنافسات فيه.

وأشاد الأمين العام للمسابقة، بالمستوى المتميّز وقوة المنافسة بين المتسابقات، مؤكداً أن كل بناتنا المتسابقات فائزات ومستحقات للتكريم والإجلال والتقدير.