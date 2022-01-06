إطلاق إصدار ثانٍ من "واي فاي 6" لا يستهلك بطاريات الأجهزة

أطلق تحالف "واي فاي" إصدارًا ثانيًا من تقنيات "واي فاي 6" يتضمّن تحسينات واسعة في تحميل الملفات والوسائط، ولا يستهلك بطاريات الأجهزة الذكية.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن الإصدار الثاني من "واي فاي 6" سيتضمن إدارة الطاقة في جميع النطاقات المدعومة، بدءًا من 2.4 جيجاهرتز، و5 جيجاهرتز، و6 جيجاهرتز.

وسيكون الإصدار الثاني من "واي فاي 6" متوافقًا للعمل مع أجهزة التوجيه والأجهزة الذكية المنزلية وأجهزة إنترنت الأشياء.

ويمكن لـ"واي فاي 6" أن يكون قادرًا على تحميل أجهزة متصلة متعددة لنقطة وصول في وقت واحد.



كما أن الإصدار الثاني لـ"واي فاي 6" سيكون أكثر ذكاءً في إدارة الطاقة، خاصة وأنه يدعم أوضاع السكون والطاقة المنخفضة الجديدة، التي ستفيد بشكل خاص الأدوات المنزلية الذكية التي تعمل بالبطارية.