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فرحة بعودة السعوديين.. البحرين تطلق تطبيقًا للسياحة الداخلية

يسهم في تسليط الضوء على المواقع السياحية ووجهات التسوق

أطلق شباب بحرينيون تطبيق "بوابة البحرين" للهواتف الذكية الذي يتيح للمستخدمين التعرف على كافة الفعاليات والمشاريع المقامة في مملكة البحرين، ويسهم التطبيق في تسليط الضوء على المواقع السياحية ووجهات التسوق ونقاط اهتمام السائحين.

ويعتبر تطبيق بوابة البحرين الأول من نوعه في البحرين بالتركيز على الوجهات السياحية بقسم "اكتشف" وإطلاع الجمهور على المشاريع المستقبلية والحالية في مملكة البحرين من خلال قسم "مشاريع"، والتعرف على آخر الفعاليات المقامة بالبحرين من خلال قسم "فعاليات"، مع إمكانية إنشاء المستخدمين لرحلاتهم والتخطيط لها من خلال إضافة الأماكن والفعاليات المدرجة في خط سير الرحلة الشخصي عبر قسم "رحلتي".

وقال خالد محمد صانع محتوى بحريني: هذا التطبيق يتماشى مع استعدادات مملكة البحرين لاستقبال الأشقاء السعوديين بعد فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، نظراً لكون الأشقاء السعوديين في المرتبة الأولى من حيث عدد السياح الوافدين للبحرين.
وأضاف: يضاف تطبيق بوابة البحرين إلى المبادرات العديدة التي اتخذها موقع بوابة البحرين لنشر الصورة والقصص الإيجابية لمملكة البحرين.
وأشار إلى دور التطبيق لإبراز نقاط الجذب السياحية بالمملكة، وتنمية الوعي لدى المواطنين والمقيمين والزوار للتعرف على المواقع السياحية وإبراز مكانتها، مع انتهاج استراتيجية إعلامية للتسويق السياحي لمملكة البحرين.

يذكر أن تطبيق بوابة البحرين عمل على إنجازه وتجهيزه 15 شاباً وشابة بحرينية خلال فترة عام كامل، وتم تشغيله مؤخرًا عبر منصة أبل ستور وجوجل بلاي باسم ( بوابة البحرين – b4bhcom ) والموقع الإلكتروني لبوابة البحرين www.b4bh.com، وتصدر قائمة التطبيقات المجانية على أبل ستور ليصبح بالمركز الأول على فئة السفر بحرينيًا والأول بقائمة التطبيقات المجانية بعد 12 ساعة من إطلاقه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فرحة بعودة السعوديين.. البحرين تطلق تطبيقًا للسياحة الداخلية
سبق

أطلق شباب بحرينيون تطبيق "بوابة البحرين" للهواتف الذكية الذي يتيح للمستخدمين التعرف على كافة الفعاليات والمشاريع المقامة في مملكة البحرين، ويسهم التطبيق في تسليط الضوء على المواقع السياحية ووجهات التسوق ونقاط اهتمام السائحين.

ويعتبر تطبيق بوابة البحرين الأول من نوعه في البحرين بالتركيز على الوجهات السياحية بقسم "اكتشف" وإطلاع الجمهور على المشاريع المستقبلية والحالية في مملكة البحرين من خلال قسم "مشاريع"، والتعرف على آخر الفعاليات المقامة بالبحرين من خلال قسم "فعاليات"، مع إمكانية إنشاء المستخدمين لرحلاتهم والتخطيط لها من خلال إضافة الأماكن والفعاليات المدرجة في خط سير الرحلة الشخصي عبر قسم "رحلتي".

وقال خالد محمد صانع محتوى بحريني: هذا التطبيق يتماشى مع استعدادات مملكة البحرين لاستقبال الأشقاء السعوديين بعد فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، نظراً لكون الأشقاء السعوديين في المرتبة الأولى من حيث عدد السياح الوافدين للبحرين.
وأضاف: يضاف تطبيق بوابة البحرين إلى المبادرات العديدة التي اتخذها موقع بوابة البحرين لنشر الصورة والقصص الإيجابية لمملكة البحرين.
وأشار إلى دور التطبيق لإبراز نقاط الجذب السياحية بالمملكة، وتنمية الوعي لدى المواطنين والمقيمين والزوار للتعرف على المواقع السياحية وإبراز مكانتها، مع انتهاج استراتيجية إعلامية للتسويق السياحي لمملكة البحرين.

يذكر أن تطبيق بوابة البحرين عمل على إنجازه وتجهيزه 15 شاباً وشابة بحرينية خلال فترة عام كامل، وتم تشغيله مؤخرًا عبر منصة أبل ستور وجوجل بلاي باسم ( بوابة البحرين – b4bhcom ) والموقع الإلكتروني لبوابة البحرين www.b4bh.com، وتصدر قائمة التطبيقات المجانية على أبل ستور ليصبح بالمركز الأول على فئة السفر بحرينيًا والأول بقائمة التطبيقات المجانية بعد 12 ساعة من إطلاقه.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
04:56 PM

فرحة بعودة السعوديين.. البحرين تطلق تطبيقًا للسياحة الداخلية

يسهم في تسليط الضوء على المواقع السياحية ووجهات التسوق

A A A
عبدالله السالم - الدمام
7
2,365

أطلق شباب بحرينيون تطبيق "بوابة البحرين" للهواتف الذكية الذي يتيح للمستخدمين التعرف على كافة الفعاليات والمشاريع المقامة في مملكة البحرين، ويسهم التطبيق في تسليط الضوء على المواقع السياحية ووجهات التسوق ونقاط اهتمام السائحين.

ويعتبر تطبيق بوابة البحرين الأول من نوعه في البحرين بالتركيز على الوجهات السياحية بقسم "اكتشف" وإطلاع الجمهور على المشاريع المستقبلية والحالية في مملكة البحرين من خلال قسم "مشاريع"، والتعرف على آخر الفعاليات المقامة بالبحرين من خلال قسم "فعاليات"، مع إمكانية إنشاء المستخدمين لرحلاتهم والتخطيط لها من خلال إضافة الأماكن والفعاليات المدرجة في خط سير الرحلة الشخصي عبر قسم "رحلتي".

وقال خالد محمد صانع محتوى بحريني: هذا التطبيق يتماشى مع استعدادات مملكة البحرين لاستقبال الأشقاء السعوديين بعد فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، نظراً لكون الأشقاء السعوديين في المرتبة الأولى من حيث عدد السياح الوافدين للبحرين.
وأضاف: يضاف تطبيق بوابة البحرين إلى المبادرات العديدة التي اتخذها موقع بوابة البحرين لنشر الصورة والقصص الإيجابية لمملكة البحرين.
وأشار إلى دور التطبيق لإبراز نقاط الجذب السياحية بالمملكة، وتنمية الوعي لدى المواطنين والمقيمين والزوار للتعرف على المواقع السياحية وإبراز مكانتها، مع انتهاج استراتيجية إعلامية للتسويق السياحي لمملكة البحرين.

يذكر أن تطبيق بوابة البحرين عمل على إنجازه وتجهيزه 15 شاباً وشابة بحرينية خلال فترة عام كامل، وتم تشغيله مؤخرًا عبر منصة أبل ستور وجوجل بلاي باسم ( بوابة البحرين – b4bhcom ) والموقع الإلكتروني لبوابة البحرين www.b4bh.com، وتصدر قائمة التطبيقات المجانية على أبل ستور ليصبح بالمركز الأول على فئة السفر بحرينيًا والأول بقائمة التطبيقات المجانية بعد 12 ساعة من إطلاقه.

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