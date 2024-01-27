"الحوشاني" يواصل جولاته في مؤسسات "التدريب المهني" بالطائف ويزور "تقنية البنات"

دشن مبادرة "دلني" وشاهد معرض "مخرجات المتدربات" وحضر لقاء "توظيف الخريجات"

زار نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للخدمات المساندة المهندس صالح الحوشاني، يوم أمس الثلاثاء، مقر الكلية التقنية للبنات بالطائف، وبرفقته مدير إدارة الخدمات العامة المهندس سالم القحطاني، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسه، ومساعده الدكتورة ندى زرنوقي.

وقام "الحوشاني" بجولة تفقدية لمرافق الكلية، ثم الإطلاع على عرض تقديمي يستعرض الخطة التشغيلية للعام التدريبي الحالي، ومناقشة سبل تنفيذ هذه الخطة مع القيادات بالكلية، كما نوقشت التحديات التي تواجه الكلية بشكل دقيق ومفصل.

ودشن "الحوشاني" مبادرة "دلني" التي تعتبر منصة إلكترونية تهدف إلى توفير المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية بشكل سريع، بما يضمن تحويل المصادر الورقية إلى رقمية.

عقب ذلك قام بزيارة لمعرض مخرجات المتدربات، والتقى عددًا من متدربات الكلية في المعرض، واستمع لعرضهن للمخرجات.

كما حضر "الحوشاني" أحد لقاءات التوظيف لخريجات الكلية المقام بمقر الكلية، وقدم شكره لممثلي مجمع رعد الطبي لثقتها بمخرجات الكلية، وتعاونهم بتوفير فرص وظيفية للخريجات، موجهًا له شكره وتقديره لثقته في مخرجات الكلية.

وشملت الجولة التفقدية زيارة مبنى الكلية الجديد في الرميده.

وشكر "الحوشاني" مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة، وعميدة الكلية ومنسوباتها، مشيدين بالمستوى المتميز لمخرجات الكلية ومرافقها.

