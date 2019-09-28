النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المواش" يحصل على وسام الملك فيصل

حصل مدير فرع الأمن العسكري بوزارة الدفاع والطيران في نجران العميد يوسف بن عبدالله المواش، على وسام الملك فيصل، من الدرجة الثالثة؛ لكفاءته العالية في مجال عمله ومساهمته بفاعلية في عملية إعادة الأمل، وذلك بعد صدور أمر ملكي بمنحه هذه الثقة.

وتلقى "المواش" التهاني والتبريكات بهذه الثقة الغالية، داعياً الله أن تكون عوناً له بتقديم ما يخدم دينه ووطنه ومليكه.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"المواش" يحصل على وسام الملك فيصل
سبق

حصل مدير فرع الأمن العسكري بوزارة الدفاع والطيران في نجران العميد يوسف بن عبدالله المواش، على وسام الملك فيصل، من الدرجة الثالثة؛ لكفاءته العالية في مجال عمله ومساهمته بفاعلية في عملية إعادة الأمل، وذلك بعد صدور أمر ملكي بمنحه هذه الثقة.

وتلقى "المواش" التهاني والتبريكات بهذه الثقة الغالية، داعياً الله أن تكون عوناً له بتقديم ما يخدم دينه ووطنه ومليكه.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
06:50 PM

"المواش" يحصل على وسام الملك فيصل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
257

حصل مدير فرع الأمن العسكري بوزارة الدفاع والطيران في نجران العميد يوسف بن عبدالله المواش، على وسام الملك فيصل، من الدرجة الثالثة؛ لكفاءته العالية في مجال عمله ومساهمته بفاعلية في عملية إعادة الأمل، وذلك بعد صدور أمر ملكي بمنحه هذه الثقة.

وتلقى "المواش" التهاني والتبريكات بهذه الثقة الغالية، داعياً الله أن تكون عوناً له بتقديم ما يخدم دينه ووطنه ومليكه.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,135
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,210
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,218
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,798

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة