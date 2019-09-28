"المواش" يحصل على وسام الملك فيصل

حصل مدير فرع الأمن العسكري بوزارة الدفاع والطيران في نجران العميد يوسف بن عبدالله المواش، على وسام الملك فيصل، من الدرجة الثالثة؛ لكفاءته العالية في مجال عمله ومساهمته بفاعلية في عملية إعادة الأمل، وذلك بعد صدور أمر ملكي بمنحه هذه الثقة.

وتلقى "المواش" التهاني والتبريكات بهذه الثقة الغالية، داعياً الله أن تكون عوناً له بتقديم ما يخدم دينه ووطنه ومليكه.