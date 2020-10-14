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السعودية تشارك في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتأبين الشيخ صباح الأحمد

"المعلمي" قال إن الأمير الراحل أسهم في توطيد وشائج الأخوة بين المملكة والكويت

شارك المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عُقدت في نيويورك أمس لتأبين صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت - رحمه الله -.

وتقدّم بأحر التعازي وأصدق المواساة للأشقاء بدولة الكويت، مشيرًا إلى أن سموه - رحمه الله - أسهم في توطيد وشائج الود والأخوة بين السعودية ودولة الكويت الشقيقة.


كما أشاد المجتمع الدولي خلال الجلسة بإسهامات الشيخ صباح الأحمد الصباح، وجهوده في العمل الخيري والإنساني، مثمنين دعم دولة الكويت لأعمال الأمم المتحدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تشارك في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتأبين الشيخ صباح الأحمد
سبق

شارك المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عُقدت في نيويورك أمس لتأبين صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت - رحمه الله -.

وتقدّم بأحر التعازي وأصدق المواساة للأشقاء بدولة الكويت، مشيرًا إلى أن سموه - رحمه الله - أسهم في توطيد وشائج الود والأخوة بين السعودية ودولة الكويت الشقيقة.


كما أشاد المجتمع الدولي خلال الجلسة بإسهامات الشيخ صباح الأحمد الصباح، وجهوده في العمل الخيري والإنساني، مثمنين دعم دولة الكويت لأعمال الأمم المتحدة.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
02:00 AM

السعودية تشارك في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتأبين الشيخ صباح الأحمد

"المعلمي" قال إن الأمير الراحل أسهم في توطيد وشائج الأخوة بين المملكة والكويت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي عُقدت في نيويورك أمس لتأبين صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت - رحمه الله -.

وتقدّم بأحر التعازي وأصدق المواساة للأشقاء بدولة الكويت، مشيرًا إلى أن سموه - رحمه الله - أسهم في توطيد وشائج الود والأخوة بين السعودية ودولة الكويت الشقيقة.


كما أشاد المجتمع الدولي خلال الجلسة بإسهامات الشيخ صباح الأحمد الصباح، وجهوده في العمل الخيري والإنساني، مثمنين دعم دولة الكويت لأعمال الأمم المتحدة.

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