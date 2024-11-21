النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حائل.. ترقية 5 ضبّاط في الشرطة والدفاع المدني

صدر الأمر الكريم الملكي، بترقية خمسة ضباط في منطقة حائل، لرتبهم الجديدة.

وقلّد مدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي، العقيد مرعي بن سعيد الشهراني، والعقيد محمد بن عبدالله الشمري، رتبتهما الجديدة "عميد".

كما قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل، العميد عبدالله الركيان، عددًا من الضباط رتبهم الجديدة، شملت: المقدم حمد سلمان الشمري، والمقدم وليد خالد الهيه، والمقدم سعدون خلف العنزي.

وعبّر المترقون عن سعادتهم واعتزازهم بهذه الثقة الملكية الغالية.

"سبق" تهنّئ الضباط المترقين على الترقية، وتتمنى لهم مزيدًا من النجاح في حياتهم العملية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
حائل.. ترقية 5 ضبّاط في الشرطة والدفاع المدني
سبق

صدر الأمر الكريم الملكي، بترقية خمسة ضباط في منطقة حائل، لرتبهم الجديدة.

وقلّد مدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي، العقيد مرعي بن سعيد الشهراني، والعقيد محمد بن عبدالله الشمري، رتبتهما الجديدة "عميد".

كما قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل، العميد عبدالله الركيان، عددًا من الضباط رتبهم الجديدة، شملت: المقدم حمد سلمان الشمري، والمقدم وليد خالد الهيه، والمقدم سعدون خلف العنزي.

وعبّر المترقون عن سعادتهم واعتزازهم بهذه الثقة الملكية الغالية.

"سبق" تهنّئ الضباط المترقين على الترقية، وتتمنى لهم مزيدًا من النجاح في حياتهم العملية.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
07:44 PM

حائل.. ترقية 5 ضبّاط في الشرطة والدفاع المدني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
39

صدر الأمر الكريم الملكي، بترقية خمسة ضباط في منطقة حائل، لرتبهم الجديدة.

وقلّد مدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي، العقيد مرعي بن سعيد الشهراني، والعقيد محمد بن عبدالله الشمري، رتبتهما الجديدة "عميد".

كما قلّد مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل، العميد عبدالله الركيان، عددًا من الضباط رتبهم الجديدة، شملت: المقدم حمد سلمان الشمري، والمقدم وليد خالد الهيه، والمقدم سعدون خلف العنزي.

وعبّر المترقون عن سعادتهم واعتزازهم بهذه الثقة الملكية الغالية.

"سبق" تهنّئ الضباط المترقين على الترقية، وتتمنى لهم مزيدًا من النجاح في حياتهم العملية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,827
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,506
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,891
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,209

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة