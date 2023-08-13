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المكسيك: 5858 إصابة جديدة و737 وفاة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 498380 والوفيات 54666

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الأربعاء، تسجيل 5858 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و737 حالة وفاة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 498380 والوفيات إلى 54666.

وتكافح الحكومة المكسيكية من أجل تحقيق توازن بين الحاجة إلى كبح الجائحة، وإعادة فتح اقتصادها المتعثر الذي انكمش بأكثر من 17% في الربع الثاني.

المكسيك فيروس كورونا الجديد

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المكسيك: 5858 إصابة جديدة و737 وفاة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الأربعاء، تسجيل 5858 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و737 حالة وفاة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 498380 والوفيات إلى 54666.

وتكافح الحكومة المكسيكية من أجل تحقيق توازن بين الحاجة إلى كبح الجائحة، وإعادة فتح اقتصادها المتعثر الذي انكمش بأكثر من 17% في الربع الثاني.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
08:45 AM

المكسيك: 5858 إصابة جديدة و737 وفاة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 498380 والوفيات 54666

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الأربعاء، تسجيل 5858 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و737 حالة وفاة؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 498380 والوفيات إلى 54666.

وتكافح الحكومة المكسيكية من أجل تحقيق توازن بين الحاجة إلى كبح الجائحة، وإعادة فتح اقتصادها المتعثر الذي انكمش بأكثر من 17% في الربع الثاني.

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