النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو يحبس الأنفاس .. إنقاذ سائق من أمام قطار باللحظة الأخيرة

كان السائق فاقدًا للوعي

وثقت كاميرا مثبتة في سيارة شرطة، لحظات درامية نجح خلالها رجل أمن في إنقاذ سائق فقد الوعي في اللحظة الأخيرة، بعد أن علقت مركبته على القضبان قبيل قدوم قطار سريع.

وبحسب الفيديو الذي بثته وكالة "رويترز"، الخميس، فقد وقع الحادث في ولاية يوتا الأميركية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وقال الشرطي روبن كوريا، إنه كان يعمل في محطة قريبة عندما تلقى بلاغًا بشأن وجود سيارة مشتعلة الأضواء ومتوقفة فوق قضبان السكة الحديد.

ويظهر الشريط سيارة شرطة تسير في طريق يجاور سكة الحديد، قبل أن تتوقف لتفقد مركبة عالقة فوق القضبان.

وترجل الشرطي من سيارته واتجه للمركبة العالقة، حيث لاحظ وجود سائق فاقد الوعي، فهرع إلى سحبه خارج السيارة قبل لحظات من اقتراب قطار سريع "دهس" المركبة التي اعترضت طريقه.

ووصفت الشرطة الأميركية الحادثة بـ"الدرامي"، وأشارت إلى أن السائق كان يعاني حالة طبية غير معروفة، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو يحبس الأنفاس .. إنقاذ سائق من أمام قطار باللحظة الأخيرة
سبق

وثقت كاميرا مثبتة في سيارة شرطة، لحظات درامية نجح خلالها رجل أمن في إنقاذ سائق فقد الوعي في اللحظة الأخيرة، بعد أن علقت مركبته على القضبان قبيل قدوم قطار سريع.

وبحسب الفيديو الذي بثته وكالة "رويترز"، الخميس، فقد وقع الحادث في ولاية يوتا الأميركية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وقال الشرطي روبن كوريا، إنه كان يعمل في محطة قريبة عندما تلقى بلاغًا بشأن وجود سيارة مشتعلة الأضواء ومتوقفة فوق قضبان السكة الحديد.

ويظهر الشريط سيارة شرطة تسير في طريق يجاور سكة الحديد، قبل أن تتوقف لتفقد مركبة عالقة فوق القضبان.

وترجل الشرطي من سيارته واتجه للمركبة العالقة، حيث لاحظ وجود سائق فاقد الوعي، فهرع إلى سحبه خارج السيارة قبل لحظات من اقتراب قطار سريع "دهس" المركبة التي اعترضت طريقه.

ووصفت الشرطة الأميركية الحادثة بـ"الدرامي"، وأشارت إلى أن السائق كان يعاني حالة طبية غير معروفة، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
03:04 PM

فيديو يحبس الأنفاس .. إنقاذ سائق من أمام قطار باللحظة الأخيرة

كان السائق فاقدًا للوعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,951

وثقت كاميرا مثبتة في سيارة شرطة، لحظات درامية نجح خلالها رجل أمن في إنقاذ سائق فقد الوعي في اللحظة الأخيرة، بعد أن علقت مركبته على القضبان قبيل قدوم قطار سريع.

وبحسب الفيديو الذي بثته وكالة "رويترز"، الخميس، فقد وقع الحادث في ولاية يوتا الأميركية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وقال الشرطي روبن كوريا، إنه كان يعمل في محطة قريبة عندما تلقى بلاغًا بشأن وجود سيارة مشتعلة الأضواء ومتوقفة فوق قضبان السكة الحديد.

ويظهر الشريط سيارة شرطة تسير في طريق يجاور سكة الحديد، قبل أن تتوقف لتفقد مركبة عالقة فوق القضبان.

وترجل الشرطي من سيارته واتجه للمركبة العالقة، حيث لاحظ وجود سائق فاقد الوعي، فهرع إلى سحبه خارج السيارة قبل لحظات من اقتراب قطار سريع "دهس" المركبة التي اعترضت طريقه.

ووصفت الشرطة الأميركية الحادثة بـ"الدرامي"، وأشارت إلى أن السائق كان يعاني حالة طبية غير معروفة، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,256
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,887
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,980
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,737

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة