شاهد بالصور.. مطار الملك فهد الدولي يستقبل شركات طيران جديدة

5 شركات جديدة تم استقطابها في العام 2019

أعلنت شركة مطارات الدمام (داكو) عن بدء تشغيل شركتي طيران جديدة في مطار الملك فهد الدولي، وهما شركة طيران الجزيرة الكويتية التي بدأت بتسيير رحلات مباشرة إلى الكويت، وشركة جو أير (Go Air) الهندية التي تنطلق رحلاتها المباشرة إلى مدينة كنور بالهند، اعتباراً من 19 ديسمبر 2019.



واستقبل مطار الملك فهد الدولي أولى رحلات الشركتين في نفس اليوم، حيث وصلت رحلة طيران جو أير (Go Air) عند الساعة 8:55 صباحاً، بينما وصلت رحلة طيران الجزيرة عند الساعة 1:40 ظهراً وتم الترحيب بالرحلتين من خلال استقبال الطائرات بالقوس المائي حسب العرف الدولي في صناعة الطيران.



من جانبه أكد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مطارات الدمام، عبدالرحمن بن مطلق العتيبي أهمية الوجهات التي سوف يتم تشغيلها، حيث تعتبر الوجهة الجديدة المتمثلة في مدينة "كنور" إضافة متميزة لتنضم إلى قائمة الوجهات التي تربط المسافرين بالجمهورية الهندية من خلال شركة جو أير (Go Air) والتي اختارت بأن يكون مطار الملك فهد الدولي أولى محطاتها في المملكة. بالإضافة إلى أن تشغيل رحلات طيران الجزيرة إلى دولة الكويت يأتي نتيجةً للطلب المتزايد على هذه الوجهة من قبل المسافرين، بجانب إمكانية الحجز إلى عدة وجهات أخرى على متن طيران الجزيرة عن طريق رحلات المواصلة.



وأضاف العتيبي أن شركة مطارات الدمام (داكو) قد استقطبت خمس شركة طيران جديدة خلال العام 2019، مؤكداً استمرار الشركة في استحداث وجهات جديدة لخدمة أهالي المنطقة الشرقية والمقيمين ضمن خطط استراتيجية لتنمية الحركة الجوية وتطوير تجربة المسافر بمطار الملك فهد الدولي.