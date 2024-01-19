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"برايفت إير" السعودية تشارك في معرض الطيران الدولي بالكويت

تشارك شركة الطيران السعودي الخاص "برايفت إير - private aie Saudi Arabia"، إحدى الشركات الوطنية المختصة في تشغيل الطائرات والمطارات، في معرض الطيران الدولي في دولة الكويت الشقيقة؛ لتعكس تطور صناعة الطيران المدني في السعودية في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

وشرف موقع "برايفت اير" بالزيارة الشيخ محمد بن عبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري، وسفير خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سعد آل سعود، والشيخ سلمان الحمود الصباح رئيس الطيران المدني في دولة الكويت، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري.

وتعتبر شركة "برايفت اير"، التي تدار بخبرات سعودية، إحدى الشركات النادرة في ذلك المجال، وتعمل حاليًا على تطوير المطارات الخاصة في المطارات الدولية في السعودية بالرياض وجدة والدمام، بما يواكب توجُّه الدولة -أعزها الله-، ولتواكب الزيادة المطردة في الطيران الخاص في السعودية.

معرض الطيران الدولي الكويت

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"برايفت إير" السعودية تشارك في معرض الطيران الدولي بالكويت
سبق

تشارك شركة الطيران السعودي الخاص "برايفت إير - private aie Saudi Arabia"، إحدى الشركات الوطنية المختصة في تشغيل الطائرات والمطارات، في معرض الطيران الدولي في دولة الكويت الشقيقة؛ لتعكس تطور صناعة الطيران المدني في السعودية في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

وشرف موقع "برايفت اير" بالزيارة الشيخ محمد بن عبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري، وسفير خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سعد آل سعود، والشيخ سلمان الحمود الصباح رئيس الطيران المدني في دولة الكويت، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري.

وتعتبر شركة "برايفت اير"، التي تدار بخبرات سعودية، إحدى الشركات النادرة في ذلك المجال، وتعمل حاليًا على تطوير المطارات الخاصة في المطارات الدولية في السعودية بالرياض وجدة والدمام، بما يواكب توجُّه الدولة -أعزها الله-، ولتواكب الزيادة المطردة في الطيران الخاص في السعودية.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
11:59 PM

"برايفت إير" السعودية تشارك في معرض الطيران الدولي بالكويت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشارك شركة الطيران السعودي الخاص "برايفت إير - private aie Saudi Arabia"، إحدى الشركات الوطنية المختصة في تشغيل الطائرات والمطارات، في معرض الطيران الدولي في دولة الكويت الشقيقة؛ لتعكس تطور صناعة الطيران المدني في السعودية في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

وشرف موقع "برايفت اير" بالزيارة الشيخ محمد بن عبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري، وسفير خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سعد آل سعود، والشيخ سلمان الحمود الصباح رئيس الطيران المدني في دولة الكويت، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري.

وتعتبر شركة "برايفت اير"، التي تدار بخبرات سعودية، إحدى الشركات النادرة في ذلك المجال، وتعمل حاليًا على تطوير المطارات الخاصة في المطارات الدولية في السعودية بالرياض وجدة والدمام، بما يواكب توجُّه الدولة -أعزها الله-، ولتواكب الزيادة المطردة في الطيران الخاص في السعودية.

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