أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، قرب تطبيق قرار اشتراط التحصين المعتمد للدخول لكافة الأنشطة والمنشآت واستخدام وسائل النقل العامة ابتداءً من 1 أغسطس.
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متحدث الداخلية: ابتداءً من 1 أغسطس تطبيق قرار اشتراط التحصين للدخول للأنشطة والمنشآت
يشمل استخدام وسائل النقل العامة
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، قرب تطبيق قرار اشتراط التحصين المعتمد للدخول لكافة الأنشطة والمنشآت واستخدام وسائل النقل العامة ابتداءً من 1 أغسطس.وزارة الداخلية فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا
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متحدث الداخلية: ابتداءً من 1 أغسطس تطبيق قرار اشتراط التحصين للدخول للأنشطة والمنشآتصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-04
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
04:39 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
09:24 AM
متحدث الداخلية: ابتداءً من 1 أغسطس تطبيق قرار اشتراط التحصين للدخول للأنشطة والمنشآت
يشمل استخدام وسائل النقل العامة
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، قرب تطبيق قرار اشتراط التحصين المعتمد للدخول لكافة الأنشطة والمنشآت واستخدام وسائل النقل العامة ابتداءً من 1 أغسطس.
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